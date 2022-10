Poll: Hampir 80 Persen Pemilih Percaya Amerika Serikat 'Di Luar Kendali'

IslamTimes - Hampir 80 persen orang Amerika menggambarkan keadaan saat ini di Amerika Serikat sebagai "di luar kendali," karena semakin banyak orang Amerika menunjukkan ketidakpuasan kepadanya karena inflasi yang tinggi dan kenaikan harga gas di negara itu, menurut sebuah jajak pendapat baru.

Jajak pendapat CBS News-YouGov, yang diterbitkan pada hari Minggu (30/10), menemukan bahwa 79 persen responden percaya hal-hal "di luar kendali" di negara ini, sementara hanya 21 persen yang berpikir hal-hal "di bawah kendali," The Hill melaporkan.Sekitar 73 persen responden mengatakan keadaan di AS berjalan buruk, sementara 36 persen mengatakan semuanya berjalan baik, ketika ditanya bagaimana perasaan mereka tentang keadaan negara saat ini, menurut jajak pendapat.Sementara itu, 48 persen responden Demokrat yang terdaftar percaya segala sesuatunya berjalan dengan baik di negara ini, sementara hanya 12 persen dari Republikan yang terdaftar dan 18 persen dari independen berpikir semuanya berjalan dengan baik.Lima puluh enam persen responden tidak menyetujui pekerjaan yang dilakukan Presiden AS Joe Biden sebagai presiden, sementara 44 persen dari mereka yang disurvei menyetujui kinerjanya.Menurut jajak pendapat baru-baru ini, peringkat persetujuan Biden turun menjadi 39 persen.Jajak pendapat Reuters/Ipsos yang diselesaikan pada hari Selasa menemukan bahwa 39 persen orang Amerika menyetujui kinerja pekerjaan Biden.Jajak pendapat CBS News-YouGov baru dilakukan sekitar seminggu sebelum pemilihan paruh waktu yang akan memutuskan kendali DPR dan Senat, bersama dengan pemilihan gubernur penting di seluruh negeri, yang akan membentuk sisa masa jabatan Biden.Jajak pendapat baru memperkirakan bahwa Partai Republik akan memenangkan setidaknya 228 kursi di majelis DPR dalam pemilihan paruh waktu, dibandingkan dengan 207 kursi untuk Demokrat.Demokrat khawatir mereka bisa kehilangan kendali atas kedua kamar Kongres pada 8 November yang akan memberi Partai Republik kekuatan untuk menghentikan agenda legislatif Biden. Ketidakpopuleran Biden membantu mendorong pandangan ini.[IT/r]