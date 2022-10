Jubir: Negara Barat Mengubah Tuntutan Damai Bangsa Menjadi Kerusuhan

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengkritik negara-negara Barat di sini pada hari Senin (31/10) atas tindakan provokatif mereka selama perkembangan terakhir di Iran; langkah-langkah yang menyebabkan tuntutan damai bangsa menjadi kekacauan.

Negara-negara Barat, termasuk Kanada, dan menteri luar negeri mereka melalui campur tangan mereka, tindakan provokatif, dan tindakan tidak konstruktif dan tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerusuhan, Nasser Kanaani mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers mingguannya di Tehran.Mereka menciptakan kondisi yang tidak tepat yang tidak membiarkan suara kritik damai didengar, tegasnya.Mengutuk serangan teroris 26 Oktober di Shah Cheragh – sebuah makam suci di kota Shiraz di Iran selatan – di mana 13 orang tewas dan 30 lainnya terluka, juru bicara itu menyoroti peran penting mantan Komandan Pasukan Qods dari Korps Pengawal Revolusi Islam. (IRGC), Jenderal Qassem Soleimani, dalam perang melawan terorisme, dan mengatakan jika upayanya tidak diambil, semua orang akan berhadapan dengan kelompok teroris hari ini.Letnan Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Mohandes, penjabat komandan Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), yang dikenal sebagai Hashd al-Shaabi, dibunuh di Baghdad oleh AS pada 3 Januari 2020.Dalam sambutannya, juru bicara mengecam mereka yang diam tentang kejahatan teroris.Tentang sanksi AS terhadap Iran, juru bicara itu mengatakan anak-anak dan wanita Iran telah menderita dari sanksi tersebut.Mengutuk campur tangan mereka dalam urusan dalam negeri Iran dan urusan yang berkaitan dengan perempuan, Kanaani mengatakan klaim mereka tentang situasi perempuan di Iran tidak didasarkan pada kenyataan.Di tempat lain, juru bicara merujuk pada keputusan Jerman untuk memasukkan IRGC ke dalam daftar teroris dan mengatakan bahwa sanksi terhadap badan militer resmi Republik Islam sepenuhnya ilegal.Mengecam Australia karena ketidakpeduliannya terhadap hak-hak pengungsi, juru bicara itu mengatakan bahwa apa yang disebut pendukung hak asasi manusia tertentu telah menggunakan masalah ini sebagai alat untuk memaksakan pendapat politik mereka pada orang lain.Lebih lanjut, dia merujuk pada sesi tidak resmi yang diadakan di PBB dan mengatakan tujuan dari forum semacam itu adalah untuk memberikan tekanan politik pada Republik Islam Iran. Sayangnya, pendekatan anti-Iran yang diambil oleh Javaid Rehman, Pelapor Khusus ketiga tentang situasi hak asasi manusia di Republik Islam Iran, telah mempengaruhi masalah ini.Mengenai klaim tentang penggunaan drone Iran dalam perang di Ukraina, Kanaani mengatakan Republik Islam tidak mengirimkan senjata ke pihak mana pun dalam konflik di Ukraina.Republik Islam percaya pada cara-cara politik untuk menyelesaikan konflik.Tentang insiden Halloween hari Sabtu (29/10) di Korea Selatan yang menyebabkan kematian lima warga negara Iran dan lebih dari 150 orang lainnya, juru bicara itu mengatakan pemerintah Korea baru-baru ini bertindak tidak bertanggung jawab ketika berurusan dengan aset Iran yang dibekukan dan perkembangan internal di negara itu.Menyinggung kegiatan saluran TV berbahasa Persia Iran International yang berbasis di London, juru bicara itu mengatakan itu bertindak seperti ruang perang melawan Republik Islam.Republik Islam telah menindaklanjuti aktivitas jaringan anti-Iran melalui sumber-sumber hukum.Mengenai pengenaan sanksi AS dan Uni Eropa terhadap Iran, Kanaani mengatakan keputusan mereka terhadap Iran adalah pengulangan tindakan mereka yang tidak konstruktif dan pemahaman mereka yang salah tentang perkembangan di Iran.Republik Islam tidak pernah meninggalkan meja perundingan dan tidak akan pernah melakukannya, dia menggarisbawahi, menambahkan bahwa keputusan politik AS dapat membantu melanjutkan pembicaraan untuk mengarah pada pembentukan kesepakatan.Beralih ke masalah kerja sama Iran dengan Qatar, juru bicara itu mengatakan bahwa kunjungan rutin telah dilakukan antara Tehran dan Doha karena keduanya menikmati hubungan baik dan bertindak sebagai mitra.Tentang perjalanan Ketua Majlis (Parlemen) Iran Mohammad Baqer Qalibaf ke Azerbaijan, juru bicara itu mengatakan kunjungan itu akan berlangsung dalam kerangka hubungan baik dan dekat.Di akhir sambutannya, Kanaani berbicara tentang krisis Yaman dan mengatakan Republik Islam mendukung gencatan senjata di sana.[IT/r]