China Memperingatkan AS untuk Menghentikan Upayanya 'Menahan dan Menekan' Beijing

IslamTimes - Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengecam kebijakan penahanan dan penindasan AS terhadap Beijing dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin (31/10).Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri China mengatakan Wang mengatakan kepada rekan Amerika-nya bahwa AS harus menghentikan praktik penahanan dan penindasan terhadap China dan memperingatkan Washington agar tidak menciptakan hambatan baru dalam hubungan antara kedua belah pihak."Pihak AS harus menghentikan upayanya untuk menahan dan menekan China, dan tidak menciptakan hambatan baru untuk hubungan antara kedua negara," kata Kementerian Luar Negeri China.“Wang Yi menunjukkan bahwa membawa hubungan China-AS kembali ke jalur perkembangan yang stabil tidak hanya untuk kepentingan bersama China dan AS, tetapi juga harapan umum masyarakat internasional.”Diplomat top China juga mengkritik pembatasan ekspor AS, bersikeras bahwa hal itu telah sangat merusak hak-hak sah negara itu dan harus diperbaiki.Para diplomat top membahas perlunya "mengelola persaingan antara kedua negara kita secara bertanggung jawab," tulis Blinken dalam sebuah tweet.Sementara itu, Blinken mengangkat masalah konflik Rusia-Ukraina, kata Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan terpisah.Pemerintahan Biden telah menekankan perlunya mempertahankan dan menjaga jalur komunikasi terbuka antara kedua negara, tetapi juga baru-baru ini menyoroti implikasi jika Beijing mendukung Moskow dalam konflik Ukraina.Sebagai mitra strategis Rusia, China telah tegas di pagar konflik Ukraina, mengkritik sanksi Barat terhadap Rusia tetapi berhenti mendukung operasi militer Moskow yang sekarang di bulan kesembilan.Blinken juga membahas dengan mitranya dari China tentang perlunya mengelola hubungan China-AS secara bertanggung jawab, menurut pernyataan itu.[IT/r]