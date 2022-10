Badan-badan Intelijen Utama Iran Mengeluarkan Pernyataan Penjelasan Bersama tentang Kerusuhan

IslamTimes - Kementerian Intelijen Iran dan Organisasi Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan pernyataan bersama yang menjelaskan pada hari Jumat (28/10), menggambarkan berbagai aspek kerusuhan baru-baru ini di negara itu.

Kedua badan intelijen teratas itu menunjuk pada peran utama badan-badan intelijen asing, terutama CIA, dalam mengatur kerusuhan di Iran dalam beberapa pekan terakhir.Pemantauan intelijen “terus-menerus dan tepat” pada tahun lalu serta dokumen yang diperoleh selama kerusuhan baru-baru ini mengungkapkan “banyak contoh dan referensi yang tidak dapat disangkal dari peran habis-habisan rezim teroris Amerika dalam merancang, menerapkan, dan memelihara” kerusuhan," kata mereka.Inilah versi lengkap dari pernyataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris:Atas Nama TuhanPernyataan bersama yang menjelaskan oleh Kementerian Intelijen Iran dan Organisasi Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC)Tentang intervensi rezim AS dalam kerusuhan baru-baru ini di IranTurut berbela sungkawa atas gugurnya syahidnya sekelompok saudara di makam Ahmad bin Musa AS dan para syuhada untuk keamanan negara, dan doa-doa di hadapan Allah untuk mengangkat para syuhada itu, kesabaran, dan pahala bagi mereka yang selamat, dan pemulihan penuh dan cepat dari yang terluka dan mereka yang terkena dampak insiden teroris di tempat suci, dan bersama dengan janji kesetiaan yang tulus kepada para martir dan Tuhan Yang Mahakuasa untuk mengejar informasi yang komprehensif, akurat dan ketat sampai penemuan dan hukuman seluruh pelaku kejahatan biadab ini dan pendukungnya kapan saja dan di mana saja, dengan ini kami sampaikan kepada bangsa Iran yang mulia bahwa informasi dan penjelasan diberikan sehubungan dengan beberapa aspek kerusuhan baru-baru ini dalam pernyataan penjelasan pada tanggal 30 September. . Sekarang, dengan memperoleh informasi baru yang andal, serta dengan menghapus batasan perlindungan dan keamanan dari bagian data yang ada , kami akan memberikan perincian lebih lanjut untuk informasi orang-orang Islam Iran yang murah hati, dan dalam hal ini, dianggap perlu untuk menjelaskan tiga poin sebelumnya:Pertama, dalam pernyataan saat ini, keandalan data dan dokumentasinya telah ditekankan secara khusus. Oleh karena itu, segala upaya telah dilakukan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari berbagai metode intelijen di sini.Kedua, berdasarkan informasi yang tersedia, telah ditetapkan bahwa persiapan, ground setting, dan juga bagian penting dari operasi eksekutif kerusuhan baru-baru ini dirancang oleh dinas mata-mata asing dalam bentuk paket dan dilaksanakan dengan cara yang berbeda di dalam negeri melalui beberapa kelompok dan jaringan yang terkait dengannya. Di sisi lain, ada fakta penting lainnya bahwa dalam operasi mereka baru-baru ini, layanan ini telah mencoba memanfaatkan beberapa keluhan yang ada di masyarakat, dan bahkan sebanyak mungkin, mendasarkan proyek informasi mereka pada penyalahgunaan isu-isu tersebut.Ketiga, pengamatan intelijen yang akurat dan berkelanjutan selama setahun terakhir, serta dokumentasi yang tersedia dari kerusuhan baru-baru ini dan informasi yang diperoleh dari skenario musuh untuk fase pasca-krisis, memberikan banyak contoh dan referensi yang tidak dapat disangkal tentang peran komprehensif teroris rezim Amerika. dalam desain, implementasi, dan kelanjutan dari imbroglio yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, fokus dasar dari pernyataan ini adalah pada peran rezim mafia Amerika, sekutunya, dan infanteri mereka dalam kerusuhan terbaru di seluruh negeri dalam tiga tahap, termasuk sebelum, selama, dan setelah kerusuhan.Bagian 1:Dalam peristiwa baru-baru ini, rezim AS yang brutal memulai proyek yang telah direncanakan dan dibuat sebelumnya (dan bahkan ditunda berkali-kali) dengan menggunakan insiden tragis sebagai dalih dan sebelum pengumuman hasil penyelidikan (ke kematian Ms. Mahsa Amini), dengan semacam kegembiraan dan kepuasan tak terselubung yang mengalir melalui semua kata dan posisi pejabat rezim itu. Adalah aksiomatis bahwa rezim AS pada dasarnya memiliki pandangan instrumental dan eksploitatif tentang peristiwa dunia. Ini sementara rezim memberikan sedikit perhatian pada pembunuhan keji dan pemotongan mengerikan Jamal Khashoggi – insiden yang disengaja, pasti, tragis, jelas dan anti-hak asasi manusia yang menurut pengakuan mereka sendiri adalah tindakan yang disengaja oleh rezim primitif Saudi dan terjadi di cara yang paling brutal mungkin. Hal ini juga berlaku untuk posisi rezim tersebut mengenai pembunuhan yang disengaja (dan bukan kematian mendadak) Shirin Abu Akleh oleh Zionis yang haus darah, yang disambut dengan pengabaian total dari pemerintah Amerika yang memelihara teroris. Hal yang sama berlaku untuk pembunuhan brutal terhadap orang kulit berwarna di Amerika oleh polisi rasis dari rezim itu, yang menyebabkan beberapa kejahatan setiap hari sementara hanya beberapa dari mereka yang difilmkan dan dipublikasikan.Bukti intelijen yang tersedia menunjukkan bahwa agen mata-mata CIA, bekerja sama dengan agen mata-mata sekutu dan proxy reaksionernya, telah berkelana ke plot yang luas sebelum dimulainya kerusuhan, dengan cara yang akan disebutkan, untuk mendatangkan malapetaka nasional di Iran dengan tujuan melakukan kekejaman terhadap orang-orang besar negara dan integritas teritorialnya, serta meletakkan dasar bagi intensifikasi tekanan eksternal. Menurut intelijen yang tersedia, Badan Intelijen Pusat (CIA) AS memainkan peran utama dalam hal ini sambil menikmati kerja sama erat dari dinas intelijen asing Inggris yang jahat, dinas intelijen asing dari rezim Zionis pembunuh anak (Mossad), dan dinas intelijen asing rezim primitif Saudi dan beberapa negara lain. Ada intelijen yang kredibel bahwa perencanaan dan pelaksanaan operasional sebagian besar kerusuhan dilakukan oleh Mossad, bekerja sama dengan kelompok teroris paling pengecut.Perlu disebutkan bahwa sebelum insiden baru-baru ini dan sejak tahun lalu, koalisi tersebut telah merencanakan masalah lain pada kesempatan lain untuk memulai kerusuhan, yang digagalkan oleh rahmat Allah dan upaya tentara tak dikenal dari Imam Zaman (AS) dan komunitas intelijen negara yang mulia. Dalam kesempatan seperti peringatan beberapa peristiwa beberapa tahun terakhir, periode implementasi skema subsidi nasional utama pada awal tahun ini, dan proyek Amerika untuk penghapusan jilbab pada 12 Juli tahun lalu, dll.Selain itu, beberapa tindakan yang dilakukan oleh dinas mata-mata tersebut di atas untuk mempersiapkan tempat terjadinya kerusuhan adalah sebagai berikut:1. Pembentukan “jaringan kerja sama”Pemerintah teroris AS, yang kecewa menghadapi negara besar Iran secara militer dan melalui sanksi yang kejam dan tidak manusiawi, telah berinvestasi dalam jaringan organisasi jahat yang dikenal sebagai "kolaborator" untuk membangun jaringan dan menyusup ke berbagai sektor sosial. Aparat intelijen dan keamanan AS, dengan dalih kegiatan hak asasi manusia dan promosi demokrasi, telah menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk mengidentifikasi elemen potensial dan menghubungkannya dengan jaringan yang berpikiran sama dan pro-Barat. Jaringan intrusif ini, bertindak sebagai kekuatan infanteri untuk perubahan sosial, bertanggung jawab untuk menciptakan tuntutan palsu, menyesatkan publik dan menghasut ketidakpuasan publik.Dalam beberapa tahun terakhir, bagian dari jaringan ini telah diidentifikasi dan ditangani pada tingkat yang berbeda dengan bantuan komunitas intelijen negara tersebut. Dengan mengejar keuangan jaringan yang mengganggu ini dan mengidentifikasi agennya di media dan sektor lain, proyek besar pemerintahan Trump untuk menghasut protes massa di negara itu menemui kekalahan. Namun, musuh, dalam beberapa bulan terakhir, telah menghabiskan lebih banyak uang dan menggunakan berbagai metode untuk mengatur panggung untuk lebih banyak kerusuhan.2.2.1. Forum hak asasi manusia OsloPertemuan ini diadakan di Oslo, Norwegia, pada 24-26 Mei tahun ini dengan dukungan dari pemerintah AS dan lembaga-lembaga Zionis. Tujuan paling penting dari pertemuan itu adalah untuk memperluas cakupan dan dukungan untuk apa yang disebut kampanye "mendukung hak-hak perempuan dan minoritas di Iran" dan untuk menciptakan konvergensi antara elemen-elemen tersebut di Iran dan Afghanistan. Di sela-sela pertemuan, pejabat CIA diam-diam berbicara dengan seorang wanita tentara bayaran (yang menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan itu) tentang masalah perempuan sambil menekankan perlunya memanfaatkan setiap insiden seperti runtuhnya gedung Metropol Abadan, untuk menciptakan kerusuhan massal. Agen anti-revolusioner itu, atas perintah pejabat CIA, melakukan upaya besar dalam hal ini dan terus mengeksploitasi insiden tragis gedung Metropol dalam agendanya selama berbulan-bulan.2.2. Menciptakan kesan krisis efisiensiMenyusul terjadinya kecelakaan tragis pesawat Ukraina dan juga setelah runtuhnya gedung komersial Metropol di Abadan, elemen Amerika bersikeras bahwa aktor media mereka menggunakan tantangan atau masalah apa pun sebagai pembelaan untuk menciptakan kesan adanya krisis efisiensi di Iran yang dapat ditafsirkan sebagai keabsahan kemapanan Iran di arena domestik dan internasional. Arahan ini dilakukan berulang kali baik oleh organisasi media Amerika-Inggris-Saudi dan outlet serupa, serta selama kerusuhan baru-baru ini oleh para pengikut corong tersebut.2.3. Menciptakan tuntutan palsu untuk menyembunyikan dampak sanksi yang menindasMenggunakan jaringan intrusif mereka, yang menampilkan beberapa elemen yang berpengaruh secara sosial, Amerika mencoba untuk memicu gerakan permintaan palsu di seluruh wilayah budaya dan sosial, untuk menghubungkan efek sanksi dan kekurangan yang ada dengan dugaan ketidakefektifan di pihak pemerintahan Republik Islam Iran. Ada informasi yang menunjukkan adanya rencana paralel oleh mafia resmi Amerika. Pihak Amerika akan, di satu sisi, menerapkan sanksi paling biadab terhadap bangsa Iran, dan mengarahkan outlet media yang berafiliasi dengan AS untuk meneteskan air mata atas kekurangan dan masalah bangsa, dan mengaitkan kemunduran atau ketidakefisienan apa pun dengan otoritas pemerintahan pada sisi yang lain. Unsur-unsur Amerika akan, sementara itu, mengangkat pembicaraan tentang pengurangan dampak sanksi, tetapi hanya untuk memperkuat akses ke media sosial Amerika di dunia maya.2.4. Berfokus pada apa yang disebut kelompok terpinggirkanSebagai buntut dari kerusuhan 2019-2020, Amerika lebih menekankan pada menciptakan ketidakpuasan dan memprovokasi apa yang disebut komunitas terpinggirkan. Antek-antek Amerika Serikat menetaskan lusinan skema – dokumen rahasia yang telah dibocorkan – dalam hal ini dan berusaha entah bagaimana memanfaatkan kapasitas kelompok rentan untuk menghadapi pemerintahan Islam di Iran.3.Dalam pernyataan penjelasan tertanggal 30 September, disebutkan bahwa dinas intelijen Barat dan Zionis Israel telah mengadakan “kursus pelatihan bagi para pemimpin perang hibrida” untuk sejumlah besar elemen yang relevan dan dipilih sebelumnya dan menugaskan mereka misi untuk mentransfer apa yang diajarkan kepada mereka kepada orang lain dan bertindak secara terorganisir. Patut pula disebutkan bahwa pemantauan mendalam terhadap aktivitas lembaga-lembaga yang berkolaborasi dengan kelompok oposisi, baik dalam situasi kehidupan nyata maupun di internet, menunjukkan bahwa mereka telah menyusun plot yang serius dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memanipulasi berbagai strata sosial, terutama di bidang tentang perempuan. Agen-agen rezim AS yang jahat, melalui apa yang disebut plot “promosi demokrasi dan kebebasan” di bawah berbagai proyek seperti Proyek Demokrasi Timur Tengah (POMED), Demokrasi Regional Timur Dekat (NERD) dan sebagainya, membiayai tentara bayaran mereka , melatih mereka dalam berbagai jenis perang kota dan teknik pemberontakan sosial, dan mengidentifikasi preman dan mengarahkan aktivitas mereka untuk membunuh orang dan merusak properti mereka. Di sisi lain, siapa pun yang menemukan dan mengungkapkan atau bahkan menyebutkan skenario yang disebutkan di atas akan segera dicap sebagai "ahli teori konspirasi" oleh agen mereka atau mereka yang tidak menyadari peristiwa ini, sampai-sampai beberapa elit, sayangnya, jatuh ke dalam perangkap ini baik secara sadar atau tanpa sadar dan mengikuti kelompok tersebut di atas. Perlu disebutkan bahwa pusat komando dan kendali Amerika Serikat, dalam meluncurkan infiltrasi dan kampanye media, memiliki agen di Departemen Luar Negeri dan mengambil keuntungan dari intelijen dan kapasitas yang disediakan oleh departemen negara bagian dan intelijen lainnya untuk bertindak melawan Republik Islam. Iran. Orang Amerika telah mengadakan banyak – terkadang online – kursus pelatihan di negara pihak ketiga untuk menarik orang yang mereka inginkan, membuat jaringan dan menanamkan ide di dalamnya berdasarkan membawa perubahan sosial dalam kerangka tujuan yang disebutkan di atas. Isu penting adalah bahwa pengaturan kehadiran peserta pelatihan di negara pihak ketiga sering dilakukan oleh individu dan organisasi pelaksana melalui kantor dan misi kementerian luar negeri rezim mafia Amerika. Informasi terpercaya yang tersedia tentang beberapa aspek lain dari kursus ini adalah sebagai berikut:3.1. Kepala kursus tersebut di atas adalah Departemen Luar Negeri AS, yang mendapat dukungan penuh dari CIA dan sejumlah besar lembaga, yayasan, universitas, dan apa yang disebut lembaga pemikir non-pemerintah. Informasi otentik menunjukkan bahwa rezim Zionis dan sejumlah negara Eropa bekerja sama dengan proyek ini di bawah bimbingan CIA.3.2. Isi kursus, dalam interpretasi yang paling ringkas, didefinisikan dalam kerangka komponen "perang hibrida dan subversi lunak." Di bawah strategi ini, ada judul-judul dengan nama dan gelar yang dibenarkan dan seringkali kemanusiaan, tetapi dalam praktiknya mereka mengikuti strategi dan kebijakan pemerintah Amerika dan badan-badan intelijen, seperti berjejaring dan mengkampanyekan berbagai isu dan dari berbagai elemen, memberdayakan perempuan, menciptakan alasan hak asasi manusia terhadap Iran dan melaporkan kepada otoritas yang ditunjuk, memberdayakan serikat pekerja bawahan, melatih berbagai aspek pembangkangan sipil kepada orang-orang, memelihara pemimpin muda yang patuh, apa yang disebut aktivisme sipil, pelaporan berita dan pembuatan berita pada saat krisis, aktivisme di bidang sosial dan pembangunan sipil, pelatihan gerakan online dan keamanan komunikasi di ruang maya, pelatihan kursus hukum gratis kepada orang-orang untuk mendukung rekan kerja dalam proyek-proyek Amerika, kursus pelatihan untuk mendukung hak-hak kelompok yang menyimpang secara seksual, mendidik orang-orang tentang mengelola proses menuntut perubahan dalam hukum, mendirikan klinik hukum dengan tujuan mendorong inefisiensi sistem peradilan, mendefinisikan kelas dan peran aktivis sipil dalam rangka kudeta warna dan mendukung perusuh jalanan, mempromosikan jurnalisme warga yang dibutuhkan oleh AS, membangun jaringan elemen sosial yang terkenal, berpikiran sama, dan berpengaruh, dll.3.3. Kursus pelatihan sejauh ini telah diadakan di negara-negara seperti Turki, UEA, Belanda, Armenia, Georgia, Malaysia, Indonesia, Thailand, Republik Ceko, Afrika Selatan, Italia, Seychelles (di Samudra Hindia), yang diselenggarakan dengan atau tanpa sepengetahuan pemerintah tersebut. Seperti dapat dilihat, tempat kursus biasanya di negara-negara yang tidak memerlukan visa bagi warga negara Iran untuk bepergian, dan dalam kasus di mana visa diperlukan, hal itu dilakukan dengan dukungan agen-agen Amerika dan di bawah perlindungan visa turis atau ilmiah.3.4. Sejumlah organisasi yang menyelenggarakan kursus diidentifikasi dengan judul asli atau palsu seperti United for Iran, Justice for Iran, Irex, Freedom House, Small Media Foundation, Siamak Pourzand Foundation (SPF), Impact Iran Coalition, Tavaana Tech, Abdorahman Boroumand Foundation, Defenders of Human Rights Center (dipimpin oleh Shirin Ebadi), Yalda Institute, dan merupakan tentara bayaran warga Iran dan elemen intelijen, militer dan politik Amerika. Institusi dan individu yang disebutkan di atas masing-masing fokus pada kelas, serikat pekerja, dan gender.3.5. Biaya kursus, termasuk tiket pulang-pergi ke negara tujuan, biaya hotel, program makanan dan hiburan serta hadiah ditanggung oleh penyelenggara kursus. Misalnya, biaya kursus pelatihan beberapa hari yang diadakan di Georgia dibayar oleh Fatemeh Haqiqatjoo, anggota faksi reformis pada periode ke-6 Parlemen Iran. (Dengan kata yang lebih tepat, dia hanyalah seorang agen yang membayar atas nama kepala tugas Amerika)3.6. Meskipun kursus ini diadakan terhadap pemerintahan Republik Islam Iran lebih dari negara lain, menurut informasi yang tersedia, bila perlu (dari sudut pandang rezim AS) dan dalam kasus di mana mereka berniat untuk memaksa negara lain, serupa metode yang digunakan terhadap mereka, yang dalam sejumlah kasus dan dalam pertukaran informasi dengan beberapa negara, telah dilaporkan kepada mereka dan mulai sekarang juga akan dilaporkan kepada mereka mengingat kasus tersebut...bersambung ..[IT/r]