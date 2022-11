Iran Jatuhkan Sanksi pada 14 Individu AS dan Entitas

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan sanksi terhadap sejumlah individu dan entitas Amerika karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mendukung terorisme dan menghasut kekerasan terhadap bangsa Iran selama kerusuhan baru-baru ini.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (31/10), kementerian mengatakan sanksi itu dijatuhkan sejalan dengan undang-undang berjudul “Melawan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Amerika dan Tindakan Petualangan dan Teroris” yang disahkan oleh Parlemen Iran pada tahun 2017.Republik Islam telah menjatuhkan sanksi pada 10 individu Amerika dan 4 entitas karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mencampuri urusan dalam negeri Iran, menghasut kekerasan dan kerusuhan di negara itu, mendorong tindakan teror, melawan langkah dan upaya Tehran untuk memerangi terorisme, dan tekanan yang meningkat. pada bangsa Iran sebesar terorisme ekonomi.Daftar ini mencakup:– Michael Erik Kurilla, komandan Komando Pusat Amerika Serikat– Gregory M. Guillot, wakil komandan Komando Pusat Amerika Serikat– Scott Desormeaux, komandan pangkalan udara AS di Erbil, Irak– Juan Zarate, ketua Foundation for Defense of Democracies’ Center on Economic and Financial Power (CEFP)– Mark Wallace, CEO United Against Nuclear Iran (UANI)– Adewale “Wally” Adeyemo, wakil sekretaris Departemen Keuangan Amerika Serikat– Alexus G. Grynkewich, komandan Angkatan Udara Kesembilan (Pusat Angkatan Udara)– Anne Neuberger, Deputi Penasihat Keamanan Nasional untuk Teknologi Siber dan Berkembang– Isaac Johnson, Jr., komandan Komando Urusan Sipil dan Operasi Psikologi Angkatan Darat Amerika Serikat– Brian E. Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan,sebagai tambahannya:– Bersatu Melawan Nuklir Iran (UANI)– Badan Intelijen Pusat (CIA)– Angkatan Udara Kesembilan– Garda Nasional Amerika SerikatPemerintah AS dan sekutunya di Eropa selama beberapa minggu terakhir telah memberlakukan tindakan pembatasan terhadap sejumlah individu dan entitas Iran atas apa yang mereka klaim sebagai tindakan keras terhadap pengunjuk rasa yang melakukan kekerasan di seluruh negeri setelah kematian seorang wanita Iran keturunan Kurdi di tahanan kepolisian di ibukota, Tehran.Kementerian Intelijen Iran mengatakan Amerika Serikat dan Inggris "langsung" terlibat dalam kerusuhan baru-baru ini, menambahkan bahwa puluhan teroris yang berafiliasi dengan rezim Zionis dan kelompok anti-revolusi juga telah ditahan dalam kerusuhan tersebut.Kementerian Intelijen Iran dan Organisasi Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat (28/10), menunjuk pada peran utama badan-badan intelijen asing, terutama CIA, dalam mengatur kerusuhan kekerasan di Iran dalam beberapa minggu terakhir.Kerusuhan pecah di Iran bulan lalu setelah Mahsa Amini meninggal. Wanita 22 tahun itu pingsan di kantor polisi dan kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit. Sebuah laporan resmi oleh Organisasi Kedokteran Hukum Iran mengatakan bahwa kematian kontroversial Amini disebabkan oleh penyakit daripada dugaan pukulan ke kepala atau organ tubuh vital lainnya.Para perusuh telah mengamuk di seluruh negeri, menyerang petugas keamanan, melakukan vandalisme terhadap properti publik, dan menodai kesucian agama.Akhir bulan lalu, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan bahwa para perusuh telah didukung oleh rezim Barat dan media bayaran mereka, yang menyebarkan informasi yang salah dan mendistorsi urutan peristiwa yang menyebabkan kematian Amini bahkan sebelum penyelidikan resmi atas insiden tersebut berakhir.[IT/r]