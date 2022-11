Clinton Menuntut $1 Juta dari Trump

IslamTimes - Mantan kandidat presiden AS Hillary Clinton mengajukan dokumen pengadilan pada hari Senin (31/10) dalam upaya untuk memaksa Donald Trump membayarnya lebih dari $ 1 juta. Menurut mosi tersebut, dia menuntut kompensasi atas uang yang dihabiskan untuk melawan gugatan yang menuduh dia telah terlibat dalam konspirasi untuk melemahkan kampanye presiden Trump 2016 dengan mengklaim dia berkolusi dengan Rusia.

Tim hukum Clinton menggambarkan tindakan sipil Trump, yang diberhentikan awal tahun ini, sebagai sembrono dan "aksi politik," menurut pengajuan di pengadilan federal di Florida. Pengacara berpendapat bahwa itu harus menghasilkan sanksi dalam bentuk $ 1,06 juta yang akan digunakan untuk menutupi biaya dan biaya hukum."Pengacara yang masuk akal tidak akan pernah mengajukan gugatan ini, apalagi terus menuntutnya setelah beberapa mosi terdakwa untuk memberhentikan menyoroti cacat mendasar dan tidak dapat disembuhkan," tulis pengacara Clinton.Pada bulan Maret, Trump mengajukan gugatan yang menuduh bahwa Clinton, Komite Nasional Demokrat [DNC], Penasihat "Keamanan Nasional" AS Jake Sullivan, dan sejumlah orang lainnya telah memasuki konspirasi jahat untuk menuduh kampanyenya berkolusi dengan Rusia dalam upaya untuk merusak peluang pemilihannya. Pada saat itu, Trump mengklaim rumor itu telah menelan biaya lebih dari $24 juta.Namun, pada bulan September Hakim Donald Middlebrooks, yang ditunjuk oleh Bill Clinton, mantan Presiden AS dan suami Hillary Clinton, menolak gugatan tersebut, dengan alasan bahwa itu tidak lebih dari "manifesto politik." Dia juga mencatat bahwa Trump mengajukan gugatan terlambat dan gagal memberikan bukti atas dugaan konspirasi. Mantan presiden telah mengajukan banding atas putusan tersebut.Mengomentari langkah Clinton, pengacara Trump Alina Habba, membantah tuduhan itu, menggambarkan mereka sebagai bermotivasi politik. “Mosi ini, diajukan dengan mudah satu minggu sebelum hari pemilihan, tidak lebih dari upaya terselubung untuk mencetak poin politik,” katanya dalam sebuah pernyataan tertulis, seperti dikutip oleh Hill.Pada tahun 2016, Amerika Serikat menuduh Rusia campur tangan dalam pemilihan presiden untuk merugikan calon Demokrat Hillary Clinton dan meningkatkan pencalonan Donald Trump dari Partai Republik, sebuah tuduhan yang telah dibantah keras oleh Moskow. Pihak berwenang AS juga menyelidiki apakah Trump dan kampanyenya berkolusi dengan Rusia, tetapi gagal menemukan bukti untuk membawa tuduhan konspirasi atau koordinasi.[IT/r]