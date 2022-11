Jajak Pendapat: Rekor Tertinggi, 56 Persen Orang Amerika Mengatakan Kejahatan Lokal Telah Melonjak

IslamTimes - Jumlah orang Amerika yang percaya bahwa kejahatan di lingkungan mereka masing-masing telah melonjak pada tahun lalu telah mencapai yang tertinggi dalam lebih dari satu dekade, menurut jajak pendapat Gallup baru.

Sebanyak 56 persen orang dewasa Amerika melaporkan peningkatan kejahatan lokal, menandai peningkatan lima poin dari tahun lalu. Di sisi lain, 76 persen orang Amerika percaya ada lebih banyak kejahatan secara nasional dibandingkan tahun lalu.Oktober lalu, setelah laporan kejahatan Federal Bureau of Investigation [FBI] 2020 menunjukkan peningkatan tajam di AS, persepsi kejahatan Partai Republik melonjak dari 38 menjadi 67 persen, sementara persepsi rata-rata orang Amerika independen juga naik.Persepsi Demokrat, bagaimanapun, pada dasarnya tetap tidak berubah sebagian karena Joe Biden memegang jabatan.Menurut jajak pendapat Gallup terbaru, 73 persen dari Partai Republik mengatakan kejahatan di daerah mereka telah meningkat selama setahun terakhir, sementara 51 persen dari independen dan 42 persen dari Demokrat mengatakan hal yang sama.Survei tersebut juga menindaklanjuti 13 kejahatan yang berbeda, mencatat bahwa kekhawatiran tentang enam di antaranya telah meningkat secara signifikan. Kekhawatiran tentang keamanan fisik anak-anak di sekolah telah meningkat sebesar 13 persen, memegang rekor, akibat peningkatan penembakan di sekolah tahun ini.Setidaknya ada 53 penembakan sekolah di sekolah-sekolah Amerika sepanjang tahun ini, lebih banyak dari tahun 2021 dan hampir dua kali lipat dari tahun 2018.Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan orang Amerika menjadi lebih khawatir akan diserang secara seksual, dirampok, dibunuh, diserang saat mengendarai mobil, dan rumahnya dibobol saat mereka berada di rumah dibandingkan tahun lalu.Meskipun demikian, dua sumber stres kejahatan tertinggi di antara orang Amerika adalah peretasan komputer [75 persen] dan pencurian identitas [73 persen], dan bertentangan dengan propaganda barat, hanya 27 persen orang Amerika yang khawatir tentang terorisme yang menempati urutan kedua terakhir.Menjelang pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat, jajak pendapat kedua yang dilakukan oleh Gallup Institute menunjukkan ekonomi berada di atas tuntutan pemilih dengan 85 persen mendukungnya, sementara kejahatan juga tetap menjadi fokus dengan lebih dari 71 persen memilihnya sebagai masalah penting. .Kampanye pemilu mencerminkan realitas mereka dan kandidat Kongres Republik telah menghabiskan $64,5 juta untuk iklan yang berfokus pada kejahatan, dibandingkan dengan saingan Demokrat mereka yang menghabiskan $58 juta untuk iklan yang menyebutkan kejahatan.Meskipun jajak pendapat menunjukkan peningkatan tinggi dalam kekhawatiran kejahatan di Amerika, dan meskipun pertumbuhan jumlah penembakan di seluruh negeri Kongres AS secara konsisten gagal meloloskan undang-undang kontrol senjata federal karena pengaruh yang diberikan oleh lobi senjata yang kuat.Tidak ada undang-undang nasional utama untuk meningkatkan kontrol senjata yang berhasil dalam dekade sejak itu, meskipun banyak politisi, menyerukan larangan penjualan senjata serbu dan tindakan lainnya.[IT/r]