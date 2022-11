Senator AS Desak Penyelidikan Kepemilikan Saham Twitter di Arab Saudi

IslamTimes - Seorang senator AS dari Partai Demokrat Amerika telah menyerukan tinjauan keamanan nasional penuh atas keberhasilan akuisisi perusahaan Arab Saudi atas saham besar-besaran di Twitter.

Tweeting pada hari Senin (31/10), Chris Murphy mengatakan dia ingin Komite Investasi Asing di Amerika Serikat [CFIUS] - yang meninjau akuisisi bisnis AS oleh pembeli asing - "untuk melakukan penyelidikan terhadap implikasi keamanan nasional dari pembelian Twitter di Arab Saudi."Panggilan itu muncul setelah Kingdom Holding Company, yang dimiliki oleh Pangeran Saudi Alwaleed bin Talal, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan melanjutkan kepemilikan saham Twitter senilai $ 1,89 miliar bahkan setelah pembelian platform media sosial oleh miliarder Amerika, Elon Musk."Kesepakatan itu sejalan dengan strategi investasi jangka panjang yang dikenal oleh Kingdom Holding Company," tambah pernyataan itu.Ukuran sahamnya yang besar telah menjadikan perusahaan Saudi sebagai pemilik Twitter terbesar kedua setelah Musk, yang menutup kesepakatan senilai $44 miliar pada bulan April untuk mengambil alih platform media sosial populer tersebut.Perusahaan Alwalid 16,9% dimiliki oleh dana kekayaan negara Arab Saudi, yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman [MBS].Sejak bin Salman menjadi penguasa de facto Arab Saudi pada tahun 2017, kerajaan tersebut telah terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia. Mereka termasuk Riyadh yang menangkap ratusan aktivis, blogger, intelektual, dan orang lain karena aktivisme politik mereka, menunjukkan hampir nol toleransi terhadap perbedaan pendapat bahkan dalam menghadapi kecaman internasional atas tindakan keras tersebut.Kerajaan Saudi juga dituduh memerintahkan pembunuhan brutal 2018 terhadap jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi, seorang warga negara AS-Saudi, yang dulunya adalah kritikus vokal dari kerajaan Saudi. Khashoggi dimutilasi saat berkunjung ke konsulat Saudi di kota Istanbul, Turki."Kita harus khawatir bahwa Saudi, yang memiliki kepentingan yang jelas dalam menekan pidato politik dan mempengaruhi politik AS, sekarang adalah pemilik terbesar kedua dari platform media sosial utama," tulis Murphy di Twitter, menambahkan, "Ada jelas masalah keamanan nasional dipertaruhkan dan CFIUS harus melakukan peninjauan."Baik kedutaan Saudi di Washington, maupun Twitter tidak menanggapi permintaan komentar. Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS, yang memimpin CFIUS, juga menolak berkomentar.Sebagian besar orang asing yang ingin mengambil saham non-pengendali di perusahaan AS harus meminta persetujuan dari CFIUS, yang meninjau transaksi untuk masalah keamanan nasional dan memiliki kekuatan untuk memblokirnya.Pembelian Twitter oleh Musk mendapat kecaman atas dana yang cukup besar yang dialokasikan pangeran Saudi untuk platform tersebut.“Pendiri SpaceX mengandalkan ekuitas dari investor lain untuk melaksanakan kesepakatan. Alwalid, seorang pangeran Saudi, dan CEO Kingdom Holding Company berkomitmen $ 1,89 miliar – setara dengan hampir 35 juta saham – dalam ekuitas untuk membantu Musk membeli Twitter,” laporan media menggarisbawahi.Ketergantungan Musk pada Arab Saudi menuai kritik keras atas tindakan Riyadh terhadap kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak asasi manusia di dalam dan luar negeri."Tidak ada cukup pengawasan dari fakta bahwa pengambilalihan Twitter Elon Musk telah didukung dengan uang tunai dari Qatar & Arab Saudi," tweeted Business Insider Ryan Gallagher.Dia menambahkan, "Twitter sebelumnya dikompromikan oleh mata-mata Saudi yang menggunakan data internal untuk mengeluarkan para pembangkang & memenjarakan mereka. Mengejutkan setiap pemilik baru Twitter - terutama yang mengaku sebagai absolutis kebebasan berbicara - menginginkan pengaruh Saudi di dekat platform. "[IT/r]