Imam Khamenei: Amerika Bukan Kekuatan yang Tak Tersentuh

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei membantah gagasan bahwa pengambilalihan kedutaan AS adalah awal dari perselisihan antara Iran dan AS, mengatakan Amerika berbohong ketika mereka mempromosikan kepalsuan itu.

Imam Khamenei membuat pernyataan tersebut selama pertemuan dengan siswa dari seluruh negeri pada hari Rabu (2/11), menjelang Hari Pelajar nasional dan Hari Nasional Melawan Kesombongan Global, yang dirayakan orang Iran pada 4 November.“Beberapa orang berpikir bahwa Amerika adalah kekuatan yang tak tersentuh, tetapi jika kita melihat peristiwa hari ini [4 November], ternyata tidak, itu benar-benar rentan,” katanya.Imam Khamenei mengacu pada pengambilalihan kedutaan besar Amerika di Tehran, yang juga dikenal di Iran sebagai “Den of Spionage,” kurang dari setahun setelah Revolusi Islam menggulingkan kediktatoran Pahlavi yang didukung AS pada 1979.Dia mengatakan 4 November – 13 Aban – adalah hari bersejarah yang tidak akan terlupakan. “Gunakan pengalaman ini. Masa depan adalah milik Anda,” katanya kepada para siswa."Mereka mengatakan alasan Amerika menentang rakyat Iran adalah langkah yang Anda buat di kedutaan," katanya. “Artinya, ‘Anda menyerang kedutaan kami dan perselisihan muncul di antara kami [yang menyebabkan] perkelahian dan permusuhan.’ Mereka berbohong. Ini bukan kasusnya."Sebaliknya, Imam Khamenei melanjutkan, awal perselisihan antara Iran dan AS adalah 19 Agustus 1953, ketika Amerika melakukan kudeta terhadap pemerintah nasional Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh.[IT/r]