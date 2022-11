Pentagon: Sistem Pertahanan Udara AS Segera Tiba di Ukraina 

IslamTimes - AS akan mengirim dua sistem pertahanan udara NASAMS awal ke Ukraina "dalam waktu dekat," kata seorang pejabat Pentagon, Senin (31/10). Dengan Rusia menargetkan infrastruktur kekuatan Ukraina menggunakan rudal dan drone, Kiev telah melobi Barat untuk persenjataan pertahanan udara yang lebih baik.

Dalam sebuah pengarahan kepada wartawan, pejabat pertahanan itu mengatakan AS telah “melakukan delapan NASAMS dan amunisi terkait, dan dua di antaranya akan berada di Ukraina dalam waktu dekat.” Pejabat itu juga mengatakan bahwa Washington akan mengirim suku cadang untuk sistem pertahanan udara era Soviet Ukraina, serta berbagai sistem pesawat nirawak.National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) diproduksi oleh kontraktor pertahanan AS Raytheon Technologies, dan menembakkan rudal AIM-120 atau AMRAAM pada jarak pendek untuk menjatuhkan drone, rudal, dan pesawat. AS mengumumkan pada bulan September bahwa mereka akan menyediakan sistem ini ke Ukraina, dengan Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby menyatakan bulan lalu bahwa pengiriman akan dipercepat setelah Rusia memulai serangan drone dan rudal nasional pada militer Ukraina dan target infrastruktur.Rusia telah menggunakan drone 'kamikaze' yang murah secara efektif untuk melumpuhkan infrastruktur Ukraina, dengan sistem pertahanan udara yang dipasok Soviet dan NATO di Kiev tidak dapat menghentikan pesawat tak berawak. Tidak jelas apakah NASAMS akan terbukti lebih efektif melawan drone daripada sistem IRIS-T Jerman yang sudah diterjunkan oleh militer Ukraina.Pejabat Pentagon mengatakan bahwa “sejumlah negara” telah setuju untuk menyediakan rudal AMRAAM untuk sistem tersebut.Rusia mengubah taktik militernya di Ukraina bulan lalu dan mulai melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi, setelah sebuah bom truk menewaskan tiga warga sipil di Jembatan Krimea. Sementara Presiden Ukraina Vladimir Zelensky membantah memerintahkan pengeboman, serangan itu dirayakan oleh para pejabat di Kiev dan Rusia menyalahkan intelijen Ukraina.Pejabat Ukraina menanggapi dengan meminta Barat untuk sistem pertahanan udara yang lebih baik, mengajukan petisi kepada AS, Inggris, Jerman, Prancis, dan Zionis Israel untuk teknologi rudal permukaan-ke-udara mereka. Sementara anggota NATO telah berjanji untuk memberikan, Israel telah menolak, dan Kiev sekarang ingin AS untuk menekan Tel Aviv, Zionis Israel, bagaimanapun, menawarkan untuk membantu Ukraina mengembangkan sistem peringatan untuk memperingatkan serangan rudal yang masuk.[IT/r]