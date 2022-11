Iran Membantah Retorika Media Barat tentang Kemungkinan 'Serangan' terhadap Arab Saudi

IslamTimes - Iran dengan tegas menolak laporan di media Barat tentang kemungkinan "serangan" terhadap Arab Saudi, menyebutnya sebagai bagian dari perang psikologis melawan Republik Islam.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran, Nasser Kan'ani, menolak laporan yang diterbitkan oleh harian Wall Street Journal yang berbasis di AS tentang ancaman dari Iran terhadap Arab Saudi. Dia mengatakan laporan itu bias dan bagian dari perang psikologis melawan Republik Islam.“Kisah berita yang bias seperti itu dibuat oleh media Barat dan Zionis tertentu dengan tujuan untuk meracuni atmosfer terhadap Republik Islam Iran, dan melawan tren positif saat ini [meningkatkan hubungan] dengan negara-negara regional,” kata Kan'ani dalam sebuah pernyataan pada Rabu (2/11) malam.“Republik Islam Iran mengejar kebijakan bertetangga yang baik dengan tetangganya atas dasar saling menghormati, dan dalam kerangka prinsip dan aturan internasional.”Kan'ani lebih lanjut mencatat bahwa Iran percaya bahwa promosi stabilitas dan keamanan di kawasan itu dimungkinkan melalui pembentukan interaksi konstruktif dengan tetangga, menambahkan bahwa Republik Islam karena itu akan mengikuti kebijakan semacam itu dengan serius.The Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa (1/11) bahwa Arab Saudi telah berbagi intelijen dengan Amerika Serikat tentang serangan yang akan segera terjadi dari Iran terhadap sasaran di kerajaan.Pada hari Sabtu, kepala komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengecam Amerika Serikat, rezim Israel dan Arab Saudi karena merencanakan kerusuhan di Iran, memperingatkan rezim Riyadh dan media di bawah sponsornya bahwa mereka yang melakukannya. harus membayar harga.Dalam sebuah pidato di pemakaman para korban serangan teroris baru-baru ini di makam Shah Cheragh yang dihormati di kota Shiraz, Iran selatan, Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan kriminal AS, rezim Tel Aviv dan House of Saud telah bersekongkol dalam kerusuhan mematikan. di Iran setelah mengalami kegagalan di Yaman, Irak, Lebanon dan Suriah.[IT/r]