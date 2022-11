Media: Pasukan AS di Ukraina

IslamTimes - Pasukan Amerika berada di medan Ukraina, di mana mereka memantau pengiriman senjata NATO ke negara itu, kata seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya kepada beberapa media AS, Senin (31/10). Tidak jelas berapa banyak personel yang terlibat, atau di mana mereka berada.

Berbicara kepada Associated Press, NBC News, dan anggota lain dari kolam pers Pentagon, pejabat tersebut mengatakan bahwa kontingen pasukan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Garrick Harmon, atase militer AS untuk Kiev."Ada beberapa inspeksi ini," kata pejabat itu kepada wartawan, tanpa mengungkapkan di mana pemeriksaan itu dilakukan. Dia menambahkan bahwa pemeriksaan tidak terjadi "dekat dengan garis depan," tetapi di mana kondisi keamanan memungkinkan.AS memeriksa pengiriman senjatanya ke Ukraina sebelum Rusia meluncurkan operasi militernya pada Februari, tetapi menarik personelnya keluar dari negara itu beberapa hari sebelum dimulai. Tidak jelas berapa banyak tentara yang telah kembali atau kapan pemeriksaan dimulai kembali.Pejabat Pentagon hanya akan mengatakan bahwa sejumlah "kecil" pasukan yang terlibat.Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan mengalokasikan "personel untuk membantu pemerintah Ukraina menangani ... bantuan keamanan AS," meskipun tidak menyebutkan bahwa personel ini akan diambil dari jajaran militer. Rencana itu diumumkan setelah laporan media, mengutip badan intelijen AS, mengklaim bahwa Washington tidak dapat melacak senjata yang dikirimnya ke Ukraina.Satu sumber intelijen mengatakan kepada CNN pada bulan April bahwa senjata-senjata ini menghilang "ke dalam lubang hitam besar" begitu mereka memasuki negara itu. Pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa Kiev telah "transparan", dan sejauh ini telah bekerja sama dengan inspektur.Sementara orang Amerika telah bertempur dan tewas di Ukraina atas kemauan mereka sendiri, pengumuman Senin menandai pertama kalinya sejak Februari bahwa Washington telah mengakui kehadiran pasukan berseragam di Ukraina.Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan AS dan sekutu NATO-nya agar tidak terlibat dalam konflik tersebut, dan bahkan sebelum pengumuman itu, ia menyatakan bahwa Kremlin memandang dirinya memerangi “seluruh mesin militer Barat” di Ukraina.[[IT/r]