IslamTimes - Serangan teroris di jalur pipa Nord Stream bermanfaat bagi AS, dan Inggris terlibat dalam merancang plot, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay Patrushev mengungkapkan, berbicara pada hari Kamis (3/11) pada pertemuan Sekretaris Dewan Keamanan CIS.

Dia ingat bahwa secara harfiah dari menit pertama setelah laporan muncul tentang ledakan di sepanjang pipa gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2, kampanye kotor diluncurkan untuk menyalahkan Rusia. “Namun, jelas bahwa penerima manfaat utama dari serangan teroris ini adalah AS, dan Angkatan Laut Inggris terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya, menurut Kementerian Pertahanan Rusia,” kata Patrushev.Pejabat tinggi itu menyoroti bahwa apa yang tidak dapat diabaikan adalah pesan teks dari mantan Perdana Menteri Inggris Liz Truss, yang memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken segera setelah pengeboman pipa gas bahwa "semuanya sudah selesai".Secara umum, seperti yang dicatat oleh kepala keamanan, AS, dengan menggunakan teknologi paling canggih, menciptakan bidang informasi yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, bertindak sebagai penyelenggara kampanye kotor dan mengalihkan tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anggota komunitas internasional lainnya.[IT/r]