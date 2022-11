Rusia Mengeluarkan Seruan ke Kekuatan Nuke Lainnya

IslamTimes - Moskow "secara ketat dan konsisten" dipandu oleh prinsip bahwa perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan dan tidak boleh diperangi, kata Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Rabu (2/11), menyerukan kekuatan atom lain untuk "menunjukkan dalam praktik" komitmen mereka sendiri untuk ini.

“Kami sangat yakin bahwa dalam situasi sulit dan bergejolak saat ini, akibat dari tindakan tidak bertanggung jawab dan tak tahu malu yang bertujuan merusak keamanan nasional kami, prioritas pertama adalah mencegah bentrokan militer dengan kekuatan nuklir,” kata kementerian itu.Rusia mendukung tanda tangannya pada pernyataan bersama 3 Januari dengan para pemimpin 'Lima Nuklir' - yang mencakup AS, Inggris, Prancis, dan China - tentang pencegahan perang nuklir dan tidak dapat diterimanya perlombaan senjata nuklir.Kementerian juga meminta anggota 'Lima Nuklir' lainnya untuk menunjukkan dalam praktiknya bahwa mereka juga berbagi komitmen ini, dan untuk “meninggalkan upaya berbahaya untuk melanggar kepentingan vital satu sama lain, menyeimbangkan di ambang konflik bersenjata langsung dan mendorong provokasi dengan WMD, yang dapat menyebabkan konsekuensi bencana.”Rusia telah berulang kali memperingatkan AS dan sekutunya bahwa bantuan terbuka mereka kepada pemerintah di Ukraina membuat mereka menjadi pihak dalam konflik di Ukraina. Moskow juga secara terbuka menuduh Kiev melakukan "pemerasan nuklir", termasuk dugaan rencana untuk meledakkan "bom kotor" terhadap warganya sendiri.Menanggapi tuduhan Barat bahwa Rusia telah membuat ancaman untuk menggunakan senjata atom di Ukraina, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa keadaan di mana Moskow dapat menggunakan senjata semacam itu “sangat jelas diuraikan, murni bersifat defensif, dan tidak memungkinkan untuk interpretasi yang luas.”“Penggunaan senjata nuklir oleh Rusia secara hipotetis diperbolehkan hanya sebagai tanggapan atas agresi yang dilakukan dengan penggunaan WMD, atau agresi dengan penggunaan senjata konvensional, ketika keberadaan negara terancam,” kata kementerian itu.Pada hari Rabu, New York Times menerbitkan sebuah artikel yang mengutip "beberapa pejabat senior Amerika," yang mengklaim beberapa jenderal Rusia telah mendiskusikan "kapan dan bagaimana Moskow dapat menggunakan senjata nuklir taktis di Ukraina." Menanggapi laporan ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan AS mempertimbangkan kemungkinan itu "sangat memprihatinkan" dan menganggapnya "serius," tetapi belum melihat indikasi apa pun bahwa Rusia sebenarnya bersiap untuk menggunakan senjata atom.[IT/r]