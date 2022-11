Voting DK PBB Menentang Penyelidikan ke Biolab AS

IslamTimes - Dewan Keamanan PBB telah menolak seruan Rusia untuk penyelidikan internasional atas klaim bahwa AS menggunakan laboratorium di Ukraina untuk mengembangkan senjata biologis.

Sementara China mendukung proposal Rusia, AS, Inggris, dan Prancis memilih menentangnya, dan sepuluh anggota dewan bergilir abstain.Rusia bersikeras bahwa AS dan Ukraina telah melanggar konvensi internasional 1972 yang melarang pengembangan, produksi, dan penimbunan senjata biologis. Menurut Moskow, beberapa laboratorium di Ukraina sedang mengerjakan program rahasia "militer-biologis", yang melibatkan studi dan penimbunan sampel antraks, kolera, dan penyakit menular lainnya.Washington dan Kiev sama-sama menyangkal mengembangkan senjata biologis. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan pada bulan Maret bahwa laboratorium sedang melakukan "penelitian ilmiah biasa."Selama voting di Dewan Keamanan pada hari Rabu (2/11), utusan AS, Linda Thomas-Greenfield, berpendapat bahwa proposal Rusia untuk penyelidikan "berdasarkan disinformasi, ketidakjujuran, itikad buruk, dan kurangnya rasa hormat terhadap badan ini."Thomas-Greenfield menegaskan kembali bahwa kegiatan di bawah program Pengurangan Ancaman Koperasi [CTR] Pentagon di Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya “bukan untuk tujuan militer.”Misi AS untuk Organisasi Internasional di Jenewa, Swiss mengatakan pada bulan April bahwa tujuan CTR di Ukraina adalah untuk membantu negara "mengkonsolidasikan dan mengamankan patogen dan untuk terus memastikan Ukraina dapat mendeteksi dan melaporkan wabah penyakit sebelum menimbulkan ancaman keamanan atau stabilitas."Dmitry Polyansky, wakil utusan Rusia untuk PBB, sementara itu, mengatakan dia “sangat kecewa” dengan pemungutan suara tersebut. Dia mengatakan "negara-negara Barat hanya takut" dengan penyelidikan internasional atas masalah ini.[IT/r]