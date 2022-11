Iran Mengecam Pertemuan PBB yang Diselenggarakan AS sebagai Campur Tangan yang Melanggar Hukum dalam Urusan Dalam Negerinya

IslamTimes - Seorang diplomat senior Iran mengatakan pertemuan yang diselenggarakan AS yang diadakan di PBB mengenai situasi hak asasi manusia jelas bertujuan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara berdaulat, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Saied Iravani membuat pernyataan itu saat berbicara di Pengawasan Dewan Keamanan PBB di New York pada hari Rabu (2/11).Dia menambahkan bahwa pertemuan formula Arria terjadi ketika AS sekali lagi menggunakan "kampanye disinformasi dalam kemunafikan yang terang-terangan."Duta Besar Iran mengatakan ironis bahwa AS telah menuduh bahwa acara tersebut dimaksudkan untuk "melindungi" hak asasi manusia di Iran, "sementara orang Iran terus sangat menderita sebagai akibat dari sanksi brutal Amerika Serikat selama beberapa dekade; perang sejati di mana peperangan yang sebenarnya diganti dengan makanan dan obat-obatan.""Sudah menjadi praktik standar bagi AS untuk menyalahgunakan konsep berharga seperti hak asasi manusia dan memanipulasi platform dan sumber daya PBB untuk memajukan agenda politiknya yang tidak berdasar," tegas Iravani.Dia mencatat bahwa AS tidak pernah benar-benar peduli tentang hak asasi manusia di Iran atau di tempat lain karena sejarah cukup jelas untuk membuktikannya.Diplomat Iran menegaskan kembali keberatan kuat negara itu terhadap politisasi masalah hak asasi manusia dan manipulasi sistem PBB oleh negara-negara tertentu untuk memajukan tujuan politik mereka yang picik, dengan mengatakan, "Ini adalah preseden yang berbahaya, dan Iran telah memperingatkannya. ""Republik Islam Iran selalu dan terus berkomitmen untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kami bertekad untuk melanjutkan upaya kami dalam mengejar tujuan mulia ini," tambahnya.Iravani mencatat bahwa Konstitusi Iran mengakui hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sementara pemerintah selalu mendukung penikmatan hak-hak ini oleh rakyat Iran.Dia menambahkan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk membandingkan dirinya dengan negara-negara lain yang tertinggal dalam hal menghormati hak asasi manusia, menekankan bahwa Tehran berusaha untuk mengevaluasi situasinya dalam kaitannya dengan aspirasi dan nilai-nilai yang direvolusi 43 tahun lalu, serta keseluruhan administrasi keadilan, moralitas, dan agama."Kami bertekad untuk melanjutkan upaya kami dalam mempromosikan dan melindungi situasi hak asasi manusia," kata utusan senior Iran.“Semua orang Iran di dalam dan di luar negara yang prihatin dengan integritas teritorial Iran, kemerdekaan politik, dan kedaulatan nasional berpandangan bahwa sementara penikmatan hak-hak seperti itu harus dianggap tidak dapat diganggu gugat, protes tidak boleh mengarah pada kekerasan dan perusakan, kekacauan, atau ketidakstabilan," tambahnya, mengacu pada kerusuhan baru-baru ini di negara itu setelah kematian seorang wanita muda Iran di kantor polisi bulan lalu.Iravani mengatakan setiap pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari ketidakamanan dan tindakan kekerasan dan teroris, dan menegakkan hukum dan ketertiban, dan tidak terkecuali Iran.Dia menegaskan kembali bahwa Iran selalu melakukan upaya terbaiknya untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan akan "terus memberi rakyat Iran keadaan hidup yang lebih baik yang layak mereka dapatkan dan membangun kerangka hukum untuk mengubah undang-undang dan peraturan."Penegakan hukum Iran memiliki kemampuan untuk mencegah atau mengelola kerusuhan apa pun dan menjaga ketenangan total di seluruh negeri, tetapi mereka tidak akan melakukannya dengan biaya berapa pun, katanya.Dia mencatat bahwa proses pengambilan keputusan di Iran didasarkan pada pentingnya kehidupan dan martabat manusia, dengan mengatakan, "Oleh karena itu, pengekangan yang ditunjukkan oleh penegak hukum Iran tidak boleh menjadi tanda kelemahan.""Kami percaya bahwa melebih-lebihkan atau meremehkan protes di Iran hanya berfungsi sebagai pengalihan dari menemukan solusi yang layak dan menyelesaikan masalah," tambah Iravani, mengingatkan DK PBB tentang upaya pemerintah Iran untuk menghadirkan "solusi menyeluruh" untuk masalah yang sedang berlangsung "dengan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas elit, akademik, dan ilmiahnya."Duta Besar mendesak masyarakat internasional untuk menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan nasional negara-negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka.Kerusuhan pecah di Iran pada pertengahan September setelah kematian kontroversial wanita muda Iran Mahsa Amini. Pria berusia 22 tahun itu pingsan di kantor polisi di ibukota, Teheran, dan dinyatakan meninggal tiga hari kemudian di sebuah rumah sakit. Sebuah laporan resmi oleh Organisasi Kedokteran Hukum Iran menyimpulkan bahwa kematian Amini disebabkan oleh penyakit daripada dugaan pukulan ke kepala atau organ tubuh vital lainnya.Sementara itu, para perusuh telah mengamuk di seluruh negeri. Mereka telah menerima dukungan luar biasa dari kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat, meskipun terus menyerang petugas keamanan secara brutal dan menyebabkan kerusakan besar pada properti publik.Kementerian Intelijen Iran dan Organisasi Intelijen IRGC merilis pernyataan pada hari Jumat untuk menyoroti peran utama badan intelijen asing, terutama CIA, dalam mengatur kerusuhan kekerasan.Akhir bulan lalu, Kementerian Intelijen mengumumkan bahwa para perusuh telah didukung oleh rezim Barat dan media bayaran mereka, yang menyebarkan informasi yang salah dan mendistorsi urutan peristiwa yang menyebabkan kematian Amini bahkan sebelum penyelidikan resmi atas insiden itu diumumkan.[IT/r]