Laporan: AS Berjuang untuk Melacak Senjata yang Dipasok ke Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat telah berhasil melakukan inspeksi langsung untuk hanya sekitar 10 persen dari senjata yang disediakan untuk Ukraina, senjata yang memerlukan pengawasan khusus di tengah konflik di negara itu, kata sebuah laporan.

Mengutip pejabat AS, The Washington Post melaporkan bahwa pejabat AS hanya dapat melakukan dua inspeksi langsung dari 22.000 senjata yang disediakan AS yang dikirim ke Ukraina, sejak konflik dengan Rusia dimulai pada akhir Februari.Para pejabat mengatakan kepada Post, berbicara dengan syarat anonim, bahwa mereka hanya bisa berharap untuk mencapai tingkat kepatuhan yang "wajar" dengan aturan pengawasan AS."Konflik menciptakan kondisi yang tidak sempurna bagi kami untuk menyesuaikan diri dengan cepat," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri."Kami ingin menempatkan sebagian dari sumber daya itu untuk bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk mengurangi risiko, di mana pun kami bisa," tambah pejabat itu.Sistem senjata yang disediakan AS – termasuk rudal Stinger dan Javelin – perlu dilacak begitu mereka memasuki Ukraina, kata laporan itu.Tanpa verifikasi, AS mengandalkan Ukraina untuk memindai paket senjata dan mengirim catatan nomor seri mereka ke Washington.Untuk barang-barang yang lebih kecil seperti senapan dan pelindung tubuh, seorang pejabat Amerika di Polandia menandatangani semua transfer ke Ukraina.Sistem senjata yang lebih besar, seperti platform artileri roket HIMARS (Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi) dan howitzer M777, tidak dikenakan inspeksi.Pihak berwenang AS telah mengakui bahwa ketika perang meletus di Ukraina, mereka tidak memiliki cetak biru untuk melacak senjata di Ukraina.Laporan itu muncul sehari setelah Pentagon mengatakan pihaknya mengirim ahli senjata ke Ukraina untuk memeriksa senjata yang disediakan AS di negara itu.Sekretaris pers Pentagon Brig. Jenderal Pat Ryder menyatakan pada hari Selasa bahwa inspeksi telah "dalam pengembangan untuk sementara waktu," tetapi tidak mengungkap berapa banyak ahli senjata yang dikirim ke Ukraina.AS dan sekutu Baratnya terus memasok senjata mematikan ke Kiev meskipun Rusia berulang kali memperingatkan agar tidak memperburuk konflik Ukraina.Washington sejauh ini telah memberikan hampir $20 miliar bantuan militer ke Kiev sejak Januari 2021, termasuk sistem pertahanan roket dan udara.CNN mengutip sumber intelijen dalam sebuah laporan pada bulan April bahwa senjata-senjata ini menghilang "ke dalam lubang hitam besar" begitu mereka memasuki Ukraina.Dan pada bulan Agustus, sebuah laporan oleh CBS News mengatakan bahwa "seperti 30% dari [bantuan militer ke Ukraina] mencapai tujuan akhirnya."Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bulan lalu bahwa "senjata yang kuat, termasuk sistem pertahanan udara portabel dan senjata presisi," sedang diselundupkan keluar dari Ukraina dan ke pasar gelap.Senjata senilai hingga $ 1 miliar disalurkan dari Ukraina ke penjahat, teroris, dan ekstremis setiap bulan, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.