Panglima Militer: Iran Menantang 'Hegemoni Palsu AS' di Kawasan dan Dunia

IslamTimes - Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri mengatakan Revolusi Islam Iran telah berhasil menantang hegemoni “palsu” Amerika Serikat di kawasan dan dunia.

Baqeri membuat pernyataan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, pada malam Hari Nasional Melawan Kesombongan Global, juga dikenal sebagai Hari Pelajar Nasional, yang menandai peringatan pengambilalihan kedutaan Amerika di Tehran pada tahun 1979. Tahun ini, hari itu jatuh pada hari Jumat (4/11).“Meskipun 44 tahun telah berlalu dari Revolusi [Islam] yang mencari kemerdekaan dan anti-arogansi bangsa Iran, yang menyebabkan pengusiran AS dan pemerintah sekutunya [di Iran], revolusi yang menginspirasi ini kini telah berhasil menantang hegemoni palsu Amerika. di kawasan dan dunia,” katanya.“Tangan seperti gurita dari kekuatan kolonialis ini [Amerika] sedang dipotong di negara-negara satu demi satu, sedemikian rupa sehingga tembok halaman belakang Amerika runtuh,” tambah Bagheri.Panglima militer Iran mengatakan lembaga-lembaga terkemuka Amerika, ahli teori dan ahli strategi telah mengakui bahwa Amerika Serikat sedang mengalami kemunduran bahwa tatanan dunia unipolar yang dipimpin AS hampir berakhir.“Mereka berbicara tentang pembentukan dunia multipolar dalam waktu dekat, di mana Republik Islam akan menjadi “salah satu pemain yang efektif,” tambah Baqeri. “Rahasia konspirasi AS dan antek-antek regionalnya melawan bangsa Iran terletak pada titik ini.”Komandan tertinggi menggemakan komentar Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, yang mengatakan kepada siswa pada hari Rabu (2/11) bahwa tanda-tanda tatanan dunia baru muncul di seluruh dunia, dan kaum muda perlu mengakui peran dan posisi Iran dalam tatanan dunia yang akan segera terjadi. .“Tidak seperti di masa lalu, ketika Amerika menganggap diri mereka satu-satunya kekuatan dominan di dunia, AS tidak memiliki posisi penting dalam orde baru dan terisolasi,” kata Imam Ali Khamenei.