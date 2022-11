IRGC: Jumlah Peserta yang Tinggi dalam Demonstrasi 4 November untuk Membuktikan Kekalahan AS dan Israel dalam Plot Anti-Iran Baru-baru Ini

IslamTimes - Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri pada 4 November untuk memperingati Hari Nasional melawan Kesombongan Global akan mewujudkan kegagalan konspirasi AS-Zionis Israel terbaru dan perang hibrida melawan Republik Islam.

“Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Iran dan bangsa Iran yang besar, yang secara strategis telah menghadapi pemerintah AS yang kriminal, jahat dan teroris selama tujuh dekade terakhir, sekarang diakui sebagai pembawa bendera perang melawan imperialisme dan mengungkapkan sikap Gedung Putih yang tidak manusiawi. kejahatan terhadap negara-negara dunia,” kata IRGC dalam sebuah pernyataan pada acara acara tersebut.Pernyataan itu mencatat bahwa pelajaran yang diambil dari pengambilalihan kedutaan Amerika di Tehran pada 1979 telah membentuk dasar bagi kebangkitan negara-negara dan negara-negara yang dimanipulasi AS dalam menghadapi “kebijakan setan dan tidak manusiawi” dan pendekatan kekuatan arogan.Ini terjadi ketika negara-negara melepaskan belenggu dominasi dan arogansi AS, dan geografi arogansi di dunia semakin berkurang dari hari ke hari, tambahnya.IRGC menggarisbawahi bahwa Iran akan muncul secara massal dalam demonstrasi 4 November di seluruh negeri untuk menyerukan kekalahan besar plot hasutan AS-Zionis Israel selama kerusuhan baru-baru ini di negara itu.Demonstrasi juga akan menandai berakhirnya perang hibrida habis-habisan melawan Republik Islam, dan sekali lagi akan membuktikan kepada seluruh dunia perlawanan bangsa Iran dan memerangi arogansi global, pernyataan itu menunjukkan.Pada tanggal 4 November 1979, dan dalam waktu kurang dari setahun setelah kemenangan Revolusi Islam yang menggulingkan monarki yang didukung AS, mahasiswa Iran yang menyebut diri mereka "mahasiswa yang mengikuti garis (almarhum) Imam (Khomeini)" merebut Kedutaan Besar AS di Teheran, yang sempat menjadi pusat spionase dan berencana menggulingkan sistem Islam yang baru didirikan di Iran.Para mahasiswa yang menyita kedutaan kemudian menerbitkan dokumen yang membuktikan bahwa kompleks tersebut memang terlibat dalam rencana dan tindakan untuk menggulingkan republik Islam.Setiap tahun pada tanggal 13 bulan Aban Iran (yang tahun ini jatuh pada hari Jumat, 4 November), bangsa Iran, khususnya para pelajar, mengadakan aksi unjuk rasa di seluruh negeri untuk memperingati hari tersebut.Di ibu kota Tehran, unjuk rasa untuk menandai peringatan langkah penting itu diadakan di tempat bekas kedutaan AS, yang dikenal oleh orang Iran sebagai "Den of Spionage" (Sarang Spionase).Sementara itu, Menteri Intelijen Esmail Khatib memperingati Hari Nasional Melawan Kesombongan Global dan meyakinkan bangsa Iran bahwa serangan dan kejahatan keji yang dilakukan oleh perusuh selama kerusuhan baru-baru ini di negara itu tidak akan dibiarkan begitu saja.“Pada 7 November 1979, delusi keagungan Setan Besar (Amerika Serikat) dicemooh, dan konspirasi spionase subversif melawan pendirian Islam yang baru lahir menemui kekalahan yang memalukan,” kata Khatib.“Saat ini, konspirasi yang telah direncanakan sebelumnya yang ditetaskan oleh arogansi global, perampasan Zionisme serta rezim bawahan dan reaksioner di kawasan ini” sedang berlangsung terhadap negara, yang telah mengeksploitasi orang-orang bodoh untuk menghasut kerusuhan jalanan dan menodai tempat suci Shah Cheragh (Ahmad bin Musa) yang dihormati di kota Shiraz di Iran selatan.Upaya semacam itu menunjukkan tingkat dan kedalaman permusuhan musuh terhadap Iran lebih dari sebelumnya, pejabat senior Iran mencatat.Khatib juga meyakinkan bangsa Iran bahwa intelijen dan pasukan keamanan negara itu akan memberikan tanggapan yang tepat kepada mereka yang berada di balik serangan terbaru dan kejahatan keji di negara itu, dan bahwa tindakan mereka tidak akan dibiarkan tanpa jawaban.[IT/r]