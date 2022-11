PBB Mengeluarkan Resolusi Mengutuk AS

IslamTimes - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan suara yang mendukung resolusi yang mengutuk embargo AS terhadap Kuba selama 30 tahun berturut-turut. Hanya AS dan Zionis Israel yang memberikan suara menentang tindakan itu pada hari Kamis (3/11), sementara Ukraina dan Brasil abstain.

Hanya AS dan Israel yang memberikan suara menentang pemungutan suara ke-30 dalam 30 tahun oleh UNGA untuk mengecam blokade Kuba oleh AmerikaSejak 2019, AS telah “meningkatkan pengepungan di seluruh negara kita, membawanya ke dimensi yang lebih kejam dan lebih tidak manusiawi, dengan tujuan sengaja menimbulkan kerusakan terbesar yang mungkin terjadi pada keluarga Kuba,” Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengatakan kepada perwakilan yang berkumpul.Diplomat itu mengecam Presiden AS Joe Biden karena melanjutkan kebijakan "tekanan maksimum" dari pendahulunya Donald Trump daripada melanjutkan tren menuju hubungan yang memanas yang dilakukan Barack Obama selama tahun terakhirnya menjabat.Sementara mengakui pemerintahan Biden telah membuat beberapa langkah yang sangat terbatas untuk membuka penerbangan, pengiriman uang, dan layanan konsuler dengan Kuba, Rodriguez berpendapat bahwa “blokade, yang telah diperketat secara ekstrem, terus menjadi elemen sentral yang mendefinisikan AS- kebijakan Kuba.”Sejak Biden menjabat, embargo telah merugikan ekonomi Kuba sekitar $6,35 miliar, kata Rodriguez – angka yang berarti lebih dari $15 juta per hari. Sementara dia menekankan dia tidak menyalahkan AS atas semua masalah Kuba, menyangkal pengaruhnya sebagai "penyebab utama kekurangan, kelangkaan dan kesulitan yang diderita oleh keluarga Kuba akan gagal untuk mengatakan yang sebenarnya," jelasnya.AS abstain dari pemungutan suara yang mengutuk embargo untuk pertama kalinya pada 2016, tak lama setelah Obama memulihkan hubungan resmi dengan pulau itu. Namun, Trump melanjutkan upaya presiden sebelumnya untuk mengisolasi negara sosialis itu. Washington memberlakukan embargo pada tahun 1960 setelah revolusi Fidel Castro menggulingkan pemerintah Batista yang bersahabat dengan AS dan menasionalisasi properti milik warga negara Amerika.Baik pemerintahan Trump dan Biden telah mengangkat “hak asasi manusia” untuk membenarkan pencekikan ekonomi selama beberapa dekade, sebuah argumen yang dianggap tidak logis oleh wakil duta besar Kuba untuk PBB, Yuri Gala.“Jika pemerintah Amerika Serikat benar-benar peduli pada kesejahteraan, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri rakyat Kuba, itu bisa mencabut embargo,” katanya, seraya menambahkan bahwa Washington dapat mencabut pembatasan ekonomi yang saat ini mencekik peluang ekonomi bagi calon kapitalis.Sebaliknya, Rodriguez berpendapat, AS mempersenjatai Big Tech dan media “dalam kampanye disinformasi dan penghinaan yang kejam terhadap Kuba … menggunakan anak-anak, pemuda, dan seniman kami sebagai target pemboman politik dan media ini.”Washington memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Kuba tahun lalu, mengutuk tanggapan polisi terhadap pecahnya protes yang dimulai dengan protes atas kekurangan makanan dan obat-obatan dan berubah – dengan bantuan AS, menurut Havana – menjadi demonstrasi anti-pemerintah yang keras.[IT/r]