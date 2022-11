Rakyat Iran Gelar Rapat Umum Nasional Melawan Kesombongan Global

IslamTimes - Warga Iran dari semua lapisan masyarakat telah turun ke jalan di seluruh negeri untuk menandai peringatan pengambilalihan kedutaan AS, yang lebih dikenal sebagai “Den of Spionage” (Sarang Mata-mata), yang dinamai Hari Nasional Melawan Kesombongan Global.

Para pengunjuk rasa berunjuk rasa di seluruh Iran, termasuk di ibu kota Tehran. Mereka meneriakkan slogan-slogan, memegang spanduk menentang AS dan rezim Zionis Israel dan mendukung Republik Islam.Unjuk rasa diadakan di Teheran serta 900 kota lain di seluruh negeri.Sekitar 3.500 wartawan Iran dan asing meliput demonstrasi tersebut.Unjuk rasa di Tehran dimulai di luar bekas kedutaan AS pada hari Jumat (4/1) dan Presiden Ebrahim Raeisi akan berpidato di acara tersebut.Program lain seperti konferensi, forum, dan festival seni sedang berlangsung dengan tema utama memerangi arogansi global.Kurang dari setahun setelah kemenangan Revolusi Islam yang menggulingkan monarki yang didukung AS, mahasiswa Iran merebut kedutaan AS di Tehran, yang telah menjadi pusat spionase, berencana untuk menggulingkan sistem Islam yang baru didirikan di Iran.Para mahasiswa yang menyita kedutaan kemudian menerbitkan dokumen yang membuktikan bahwa kompleks tersebut memang terlibat dalam rencana dan tindakan untuk menggulingkan republik Islam.Setiap tahun pada tanggal 13 bulan Aban Iran, bangsa Iran, khususnya para pelajar, mengadakan aksi unjuk rasa di seluruh negeri untuk memperingati hari tersebut.Unjuk rasa 4 November tahun ini terjadi di tengah kerusuhan yang didukung asing di negara itu yang telah merenggut nyawa puluhan orang dan pasukan keamanan.Kementerian Intelijen Iran dan Organisasi Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan pernyataan bersama pada 28 Oktober, menunjuk pada peran utama badan mata-mata asing, terutama CIA, dalam mengatur kerusuhan kekerasan di Iran dalam beberapa minggu terakhir.[IT/r]