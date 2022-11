Ejekan Raisi terhadap Komentar Biden Hendak Membebaskan Iran

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengolok-olok komentar presiden Amerika tentang rencana untuk membebaskan Iran sebagai gejala kelinglungan Biden, dengan mengatakan bahwa Iran telah dibebaskan 43 tahun yang lalu dan tidak akan pernah terpikat oleh AS lagi.

Presiden Raisi menyampaikan pidato di depan kerumunan besar warga yang memperingati Hari Nasional Melawan Kesombongan Global di Tehran pada Jumat (4/11) pagi.Mengecam presiden AS karena mendukung kerusuhan di Iran, Presiden Raisi mengatakan dia telah diberi tahu beberapa jam yang lalu tentang komentar yang dibuat Joe Biden karena "kelinglungannya" pada rencana untuk membebaskan Iran.“Iran telah dibebaskan 43 tahun yang lalu” setelah kemenangan Revolusi Islam dan bertekad untuk tidak terpikat oleh AS lagi, Presiden Raisi menggarisbawahi.Presiden menjelaskan bahwa Iran tidak akan pernah berubah menjadi sapi yang diperah oleh AS.“Bangsa Iran telah berulang kali menyatakan sikapnya,” kata Raisi, mengatakan generasi muda Iran memiliki pandangan yang sama hari ini.Pernyataannya muncul setelah Joe Biden pada hari Kamis (3/11) mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia akan membebaskan Iran setelah para hadirin tampaknya memanggilnya untuk membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Iran.“Jangan khawatir, kami akan membebaskan Iran,” kata Biden dalam pidato kampanye di California, menambahkan, “Mereka akan segera membebaskan diri mereka sendiri.”Menanggapi komentar tersebut, Presiden Raisi memperingatkan bahwa musuh telah menargetkan persatuan dan integritas nasional Iran.“Hari ini, AS telah menargetkan keamanan (Iran), ketenangan dan kekuatan. Kita harus waspada dan hati-hati di bidang ini,” kata Raisi, memperingatkan bahwa partisipasi dalam kerusuhan di Iran akan membantu strategi musuh.Mencela pemerintah AS sebagai simbol arogansi, presiden Iran mengatakan Washington akan melenyapkan banyak orang dan mengancam kepentingan mereka untuk memenuhi kepentingannya sendiri.Dalam sambutannya pada hari Rabu (2/11), Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menunjukkan peran nyata musuh dalam kerusuhan yang telah terjadi di negara itu selama beberapa minggu terakhir, dengan mengatakan, “Peristiwa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini minggu bukan hanya kerusuhan jalanan. Mereka plot rinci. Musuh memulai perang hibrida. Musuh, yaitu Amerika Serikat, rezim Zionis, beberapa kekuatan Eropa yang berbahaya dan jahat, dan beberapa kelompok, datang ke tempat kejadian dengan semua kemampuan mereka.”[IT/r]