Pentagon Memprediksikan Apa yang Bisa Mengakhiri Pemerintahan Kim di Korea Utara

IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyatakan pada hari Kamis (3/11) bahwa setiap serangan nuklir terhadap AS atau sekutunya oleh Korea Utara “tidak dapat diterima, dan akan mengarah pada berakhirnya rezim Kim.” Dengan AS dan Korea Selatan mengadakan latihan militer, Pyongyang telah meluncurkan ratusan proyektil, termasuk rudal balistik antarbenua.

AS memperingatkan bahwa penggunaan senjata nuklir akan mengakhiri pemerintahan KimAustin menyampaikan peringatannya dalam komunike bersama dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup, menjelaskan bahwa AS akan membela Korea Selatan “memanfaatkan berbagai kemampuan pertahanan [nya], termasuk kemampuan pertahanan nuklir, konvensional, dan rudal dan kemampuan non-nuklir.”Dalam dokumen tersebut, yang dirilis setelah pertemuan dengan Lee, Austin “mencatat bahwa setiap serangan nuklir terhadap Amerika Serikat atau Sekutu dan mitranya, termasuk penggunaan senjata nuklir non-strategis, tidak dapat diterima dan akan mengakibatkan berakhirnya rezim Kim. .”Sementara itu, Strategi Pertahanan Nasional AS, yang diterbitkan minggu lalu, menyatakan bahwa strategi Washington untuk Korea Utara mengakui “tidak ada skenario di mana rezim Kim dapat menggunakan senjata nuklir dan bertahan hidup.”Angkatan bersenjata AS dan Korea Selatan telah mengambil bagian dalam latihan militer bersama sejak Minggu, yang melibatkan ratusan pesawat dan ribuan pasukan tempur dari kedua negara. Korea Utara memandang latihan seperti ini sebagai provokasi, dan persiapan untuk invasi.Korea Utara, yang telah meningkatkan uji coba rudalnya dalam beberapa bulan terakhir, menanggapi latihan tersebut dengan menembakkan sekitar 100 peluru artileri dan enam rudal balistik ke laut antara semenanjung Korea dan Jepang pada hari Rabu (2/11). Republik Rakyat Demokratik Korea juga menguji coba rudal balistik antarbenua pada Kamis pagi, uji coba pertama sejak 2017.AS meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan, dan memperpanjang latihan militer yang sedang berlangsung di luar yang dijadwalkan pada hari Jumat. Pyongyang menyebut ini sebagai "kesalahan besar" dan "keputusan yang tidak bertanggung jawab."[IT/r]