Tentara Iran Berjanji Akan Menghadapi Arogansi Global, Membela Revolusi

IslamTimes - Tentara Republik Islam Iran telah menyuarakan kesiapannya untuk membela Revolusi Islam dan menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Kesombongan Global ketika orang-orang Iran turun ke jalan pada hari Jumat (4/11) dan melakukan demonstrasi besar-besaran melawan Amerika Serikat.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Angkatan Darat mengatakan siap untuk "menghadapi Kesombongan Global" di semua bidang "mempertahankan Revolusi dan Pemerintah (Islam)."4 November diperingati di Iran sebagai Hari Nasional Melawan Kesombongan Global. 43 tahun yang lalu pada hari ini, mahasiswa merebut kedutaan AS di Tehran. Kedutaan telah menjadi pusat spionase karena berencana untuk menggulingkan sistem Islam yang baru didirikan di Iran.“Permusuhan terbuka dan terselubung” AS terhadap bangsa Iran memasuki tahap baru dengan kemenangan Revolusi Islam, baca pernyataan itu. “Permusuhan ini mencapai titik ketika mengubah kedutaan AS menjadi sarang spionase dan melakukan segala upaya untuk menggulingkan Republik Islam yang baru didirikan.”Pengambilalihan kedutaan, kata pernyataan itu, tidak hanya menghancurkan fondasi yang lemah dari “rumah laba-laba kriminal Amerika” tetapi juga memberi tahu dunia tentang tekad Revolusi Islam untuk menghadapi Kesombongan Global.Pernyataan Angkatan Darat menunjuk kerusuhan baru-baru ini di Iran sebagai "perang hibrida" yang dilancarkan oleh musuh terhadap bangsa Iran.“Hari ini, para penguasa Gedung Putih, bekerja sama dengan sekutu regional mereka seperti rezim Zionis dan Saudi, telah meluncurkan perang hibrida, dengan fokus pada perang persepsi, menggunakan kerajaan media mereka melawan bangsa Iran, tidak terkecuali kaum muda. ”Musuh berusaha untuk memanipulasi opini publik demi “rencana jahat” mereka, kata pernyataan itu. Namun, garis itu tidak akan pernah mempengaruhi negara Iran yang waspada, tambahnya.Puluhan ribu orang di lebih dari 900 kota di seluruh Republik Islam turun ke jalan pada hari Jumat untuk menandai hari istimewa ini.Demonstran meneriakkan slogan-slogan saat mereka membawa spanduk melawan AS dan rezim Zionis Israel, mengutuk kebijakan bermusuhan dari Kesombongan Global terhadap Iran. Sekitar 3.500 wartawan Iran dan asing meliput acara tersebut.Demonstrasi nasional 4 November tahun ini terjadi di tengah kerusuhan yang didukung asing di negara itu yang telah merenggut nyawa puluhan orang dan anggota pasukan keamanan. Badan intelijen Iran telah menemukan jejak badan intelijen asing, yang dipimpin oleh CIA, dalam kerusuhan yang meletus setelah kematian wanita muda Iran Mahsa Amini.[IT/r]