Tehran Mengecam Biden karena Berjanji Hendak 'Membebaskan Iran'

IslamTimes - Tehran mengecam Presiden AS Joe Biden atas komentarnya tentang membebaskan Iran, dengan mengatakan Amerika Serikat selalu menjadi penjajah dalam sejarahnya dan tidak akan pernah bisa menjadi pembebas.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat (4/11), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani mengatakan di mana pun AS masuk, dia tidak membawa apa-apa selain pembunuhan, penjarahan, dan ketidakstabilan. Dia mengatakan negara-negara di kawasan dan di seluruh dunia sedang menyaksikan konsekuensi dari kehadiran militer AS di Afghanistan, Irak, Libya dan Suriah."Pembebasan gaya Daesh berasal dari ayah baptis Daesh; tidak ada yang lain," tambah pejabat Iran itu.Biden pada hari Kamis (3/11) berjanji untuk "membebaskan" Iran dan mengatakan pengunjuk rasa dalam kerusuhan baru-baru ini di negara itu akan segera berhasil membebaskan diri mereka sendiri.Pada hari Jumat (4/11), Presiden Iran Ebrahim Raeisi berbicara kepada Amerika, mengatakan Iran dibebaskan lebih dari empat dekade lalu dan tidak lagi di bawah hegemoni AS.“Iran dibebaskan 43 tahun yang lalu dan bertekad untuk tidak diduduki oleh Anda. Dan kami tidak akan pernah menjadi sapi perah (Anda),” kata Raeisi dalam pidato yang disampaikannya pada peringatan pengambilalihan kedutaan AS.Menlu Iran ke Biden: Akhiri kemunafikan, dukungan untuk terorisme, DaeshJuga pada hari Jumat (4/11), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengecam Gedung Putih karena mendukung kerusuhan di Iran sementara pada saat yang sama bersikeras untuk mencapai kesepakatan dengan Tehran tentang kebangkitan kesepakatan nuklir 2015, dengan mengatakan presiden AS harus meninggalkan kebijakan dan dukungannya yang munafik untuk kelompok teroris seperti Daesh (ISIS/ISIL)."Bersamaan dengan dukungan terbuka untuk kekerasan & teror selama kerusuhan baru-baru ini di Iran, Gedung Putih sedang mencapai kesepakatan," kata menteri luar negeri Iran dalam sebuah posting di akun Twitter-nya.Bersamaan dengan dukungan terbuka untuk kekerasan & teror selama kerusuhan baru-baru ini di Iran, Gedung Putih mencari kesepakatan."Tuan Biden: akhiri kemunafikan ini—termasuk dukungan untuk teror & ISIS," tulisnya.[IT/r]