Pejabat: Pembom B-1B AS Bergabung dengan Latihan Udara Gabungan Korea Selatan

IslamTimes - Sebuah pembom strategis B-1B AS berpartisipasi dalam latihan udara bersama dengan Korea Selatan pada hari Sabtu (5/11), menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan di Seoul kepada AFP, yang ditunjukkan sebagai unjuk kekuatan setelah peluncuran rudal Korea Utara.

Peluncuran Pyongyang pada hari Rabu dan Kamis (2-3/11) terdiri dari rudal balistik antarbenua dan yang diduga mendarat di wilayah Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953.Sebagai tanggapan, AS dan Korea Selatan memperingatkan bahwa suksesi peluncuran dapat mengarah pada "uji coba nuklir" oleh Korea Utara, dan telah memperpanjang latihan angkatan udara terbesar mereka hingga Sabtu.Seperti yang dilaporkan seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan kepada AFP, seorang pembom strategis B-1B Angkatan Udara AS akan berpartisipasi pada hari terakhir latihan, yang disebut Vigilant Storm, yang dijadwalkan dari Senin (31/10) hingga Jumat (4/11) pekan ini. “B-1B dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan sore hari,” kata pejabat itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.Demonstrasi kekuatan terjadi sehari setelah Korea Selatan menerbangkan jet tempur sebagai tanggapan atas apa yang diklaim militer Korea Selatan sebagai mobilisasi 180 pesawat tempur Korea Utara.Pyongyang telah meningkatkan peluncuran rudal sebagai tanggapan atas latihan udara AS-Korea Selatan. Latihan semacam itu secara historis membuat marah Korea Utara, yang dianggapnya sebagai praktik untuk invasi.Itu menggambarkan Vigilant Storm sebagai “latihan militer yang agresif dan provokatif yang menargetkan” Korea Utara. Dia memperingatkan bahwa jika terus berlanjut, AS dan Korea Selatan akan “membayar harga paling mengerikan dalam sejarah.”Pyongyang sebelumnya marah dengan pengerahan persenjataan strategis AS seperti pengebom B-1B dan kelompok penyerang kapal induk ke dan dekat semenanjung Korea pada saat ketegangan meningkat.Sementara B-1B tidak lagi membawa senjata nuklir, Angkatan Udara AS menggambarkannya sebagai "tulang punggung kekuatan pembom jarak jauh Amerika," yang mampu menyerang di mana saja di dunia.Amerika Serikat pada hari Jumat (4/11) menyerang China dan Rusia di Dewan Keamanan PBB karena telah "mengaktifkan" Korea Utara. Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield menolak kritik terhadap latihan Korea Selatan tersebut sebagai “propaganda” Korea Utara, dengan mengklaim bahwa mereka tidak memberikan ancaman bagi negara lain.[IT/r]