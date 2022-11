Amirabdollahian: AS Gagal Luncurkan Rencana B di Iran

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Hussein Amirabdollahian mengumumkan pada hari Sabtu (5/11) bahwa AS gagal meluncurkan Rencana B di Iran.

Selama 43 tahun terakhir, Amerika Serikat secara sia-sia mengejar perubahan rezim di Iran, kata Amirabdollahian kepada wartawan.,Dalam 40 hari terakhir, mereka telah mengimplementasikan Rencana B di Iran; Sementara itu, mereka dikalahkan karena "kewaspadaan rakyat kita" dan pedoman Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, menteri menggarisbawahi.Mengacu pada pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh Presiden AS Joe Biden untuk mendukung kerusuhan di Iran di bawah klaim kebebasan, menteri luar negeri mengatakan bahwa Biden menerima tanggapan dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi pada hari Jumat (4 November).Dalam pidatonya kepada para peserta unjuk rasa Hari Pelajar untuk menandai pengambilalihan kedutaan AS di Iran pada November 1979, Presiden Raisi mengatakan “Iran memperoleh kebebasan 43 tahun yang lalu.”Seperti yang digarisbawahi Amirabdollahian, jelas bagi Iran apa yang dilakukan AS di Irak, Afghanistan, dan beberapa negara lain selama dua dekade terakhir: mereka setelah meluncurkan Rencana B seperti yang telah mereka nyatakan.[IT/r]