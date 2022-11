Beijing Kecam Laporan Pentagon yang Menyebut China sebagai Ancaman Keamanan Utama

IslamTimes - Kementerian Pertahanan China mengatakan Beijing telah bereaksi terhadap laporan Pusat Strategi Nasional Pentagon yang mengidentifikasi China sebagai ancaman keamanan utama bagi Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Tan Kefei mengatakan negara-negara yang memprioritaskan kepentingan mereka di atas yang lain dan mencari “pencegahan terpadu” di Asia Pasifik dianggap sebagai tantangan besar dan nyata bagi sistem internasional dan kawasan.Tan bereaksi terhadap Strategi “Pertahanan Nasional” [NDS] 2022 yang dirilis oleh Pentagon minggu lalu, yang mengidentifikasi China sebagai “tantangan mondar-mandir” untuk fokus bekerja sama dengan sekutu dan mitra.Tantangan paling komprehensif dan serius terhadap "keamanan nasional" AS adalah upaya China yang semakin koersif dan agresif untuk membentuk kembali kawasan Indo-Pasifik dan sistem internasional sesuai dengan kepentingan dan preferensi otoriternya, kata laporan itu.Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa China berusaha untuk memaksa tetangganya dan mengancam kepentingan mereka karena melemahnya aliansi dan kemitraan keamanan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik dan penggunaan kemampuannya yang berkembang seperti pertumbuhan kekuatan ekonomi dan militer.Laporan itu mengatakan Pentagon mengklaim bahwa retorika dan aktivitas pemaksaan China yang semakin provokatif terhadap Taiwan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan itu, menciptakan risiko salah perhitungan, dan dapat mengancam perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan.Tan mengatakan NDS mempertanyakan perkembangan militer normal China, tetapi Beijing menganut pembangunan damai dan melindungi militer internasional yang berpusat di PBB.Dia menambahkan bahwa militer China yang kuat adalah kekuatan yang kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global dan regional.Tan juga menegaskan kembali sikap Beijing terhadap Taiwan, dengan mengatakan bahwa pulau itu adalah bagian dari wilayah China dan itu adalah masalah internal di mana tidak ada negara asing yang boleh ikut campur.Amerika terus-menerus mempertanyakan prinsip Satu China dan meningkatkan upaya mereka untuk mendukung Taiwan untuk mengendalikan China. Tindakan tersebut sangat melanggar kedaulatan dan integritas teritorial China serta membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Selat Taiwan.Versi NDS yang dideklasifikasi mencantumkan versi publik dari tinjauan pertahanan rudal Pentagon serta tinjauan postur nuklir, yang mencatat perkembangan nuklir China, yang katanya “menghadirkan kompleksitas baru.”NPR menyatakan bahwa strategi nuklir dan pengurangan kekuatan sedang dipertimbangkan untuk memastikan kemampuan AS untuk mencapai pencegahan dan tujuan lain mengenai China.Kementerian China mengatakan pekan lalu bahwa pendekatan semacam itu akan merangsang “penyesuaian” perlombaan senjata nuklir dunia.Tan mengatakan bahwa China mematuhi strategi pertahanan nuklirnya dan prinsip non-penggunaan sejak awal, dan telah menjaga kemampuan nuklirnya pada tingkat minimum untuk menjaga keamanan nasional, dan juga berpartisipasi dalam proses perlucutan senjata nuklir internasional.Sebaliknya, Amerika Serikat telah melanggar komitmennya dan menarik diri dari perjanjian non-proliferasi dan pengendalian senjata dan mempercepat pengembangan senjata nuklir dan sarana pengirimannya. Amerika Serikat juga telah menurunkan ambang batas untuk penggunaan senjata nuklir dan bekerja sama dengan Inggris dan Australia pada kapal selam nuklir, sehingga meningkatkan risiko proliferasi nuklir di wilayah tersebut.Tan menambahkan bahwa AS harus "objektif dan pragmatis" tentang perkembangan militer China dan melakukan lebih banyak upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional dan global.[IT/r]