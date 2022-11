Raisi: Plot Anti-Iran Musuh Gagal, Kota-Kota “Sepenuhnya Aman”

IslamTimes - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan musuh berusaha untuk menimbulkan ketidakamanan di seluruh negeri dengan mendatangkan malapetaka seperti apa yang mereka lakukan di Suriah dan Libya, menambahkan bahwa plot mereka gagal karena Iran sepenuhnya aman dan terjamin.

Raisi membuat pernyataan dalam pertemuan dengan sekelompok mahasiswa Iran pada hari Sabtu (5/11), sehari setelah jutaan orang dari semua lapisan masyarakat turun ke jalan di seluruh negeri untuk menandai peringatan pengambilalihan kedutaan AS oleh mahasiswa di ibukota Tehran pada tahun 1979.Raisi memuji prestasi besar yang dibuat oleh elit mahasiswa selama bertahun-tahun, dengan mengatakan kemajuan seperti itu memaksa musuh-musuh Iran untuk membuat plot baru melawan negara itu.Menunjuk kerusuhan baru-baru ini yang menyebabkan kekacauan di seluruh negeri, presiden Iran mengatakan, “Kerusuhan dan upaya untuk mengganggu negara berbeda dari protes, dan perusuh dan mereka yang menciptakan ketidakamanan harus ditangani dengan tegas.”“Hari ini, Iran dan berbagai kota kita aman. Amerika dan musuh kita berusaha membuat negara tidak aman dengan menerapkan contoh pekerjaan mereka di Libya dan Suriah, tetapi mereka tidak mencapai apa pun kecuali kegagalan,” katanya.Unjuk rasa nasional pada hari Jumat (4/11) menandai peringatan ke-43 pengambilalihan kedutaan AS, lebih dikenal sebagai Den Spionase (Sarang Mata-mata), yang disebut Hari Nasional Melawan Kesombongan Global. Demonstran Iran di 900 kota meneriakkan slogan-slogan dan membawa spanduk menentang AS dan rezim Zionis "Israel", mengutuk keras kebijakan permusuhan mereka terhadap pendirian Islam.Kerusuhan pecah di Iran pada 16 September setelah kematian wanita muda Iran Mahsa Amini. Wanita berusia 22 tahun itu pingsan di kantor polisi di ibukota, Tehran, dan dinyatakan meninggal di rumah sakit tiga hari kemudian. Sebuah laporan resmi oleh Organisasi Kedokteran Hukum Iran mengatakan bahwa kematian kontroversial Amini disebabkan oleh penyakit daripada dugaan pukulan ke kepala atau organ tubuh vital lainnya.Para perusuh telah mengamuk di seluruh negeri, menyerang petugas keamanan, melakukan vandalisme terhadap properti publik, dan menodai kesucian agama.Pekan lalu, Kementerian Intelijen Iran mengatakan Amerika Serikat dan Inggris "langsung" terlibat dalam kerusuhan baru-baru ini, menambahkan bahwa puluhan teroris yang berafiliasi dengan rezim Zionis dan kelompok anti-revolusi juga telah ditahan dalam kerusuhan tersebut.[IT/r]