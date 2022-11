AS Diam-diam Meminta Ukraina untuk Berbicara dengan Rusia Saat NATO Mendesak Putin untuk Mengakhiri Perang

IslamTimes - Pemerintahan Biden secara pribadi mendorong para pemimpin Ukraina untuk memberi sinyal keterbukaan untuk bernegosiasi dengan Rusia dan membatalkan penolakan publik mereka untuk terlibat dalam pembicaraan damai kecuali Presiden Vladimir Putin dilengserkan dari kekuasaan, lapor Washington Post.

Surat kabar itu mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang akrab dengan diskusi yang mengatakan bahwa permintaan oleh pejabat Amerika adalah upaya yang diperhitungkan untuk memastikan Kiev mempertahankan dukungan dari negara-negara lain yang menghadapi konstituen yang waspada terhadap memicu perang selama bertahun-tahun yang akan datang.Laporan itu muncul ketika para pejabat AS secara terbuka berjanji untuk mendukung Kiev dengan bantuan dalam jumlah besar "selama yang dibutuhkan" sambil mengharapkan resolusi untuk konflik delapan bulan yang telah berdampak besar pada ekonomi dunia dan memicu kekhawatiran perang nuklir. .Surat kabar itu mengatakan para pejabat AS mengakui bahwa larangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pembicaraan dengan Putin telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa bagian Eropa, Afrika dan Amerika Latin, di mana dampak perang terhadap biaya makanan dan bahan bakar terasa paling tajam."Kelelahan Ukraina adalah hal yang nyata bagi beberapa mitra kami," Post mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan selama kunjungan ke Kyiv pada hari Jumat (4/110 bahwa dukungan Washington untuk Ukraina akan tetap "tak tergoyahkan dan teguh" setelah pemilihan kongres paruh waktu Selasa (8/11) depan.Sementara itu, Sekjen NATO, Jens Stoltenberg mengatakan bahwa konflik di Ukraina adalah "perang pilihan" dan mengklaim: Vladimir Putin, presiden Rusia, yang menyerang negara lain, dan kita harus tahu bahwa Putin yang memulai perang ini. . Ini adalah perang pilihan dan dia bisa menyelesaikannya besok.Stoltenberg menambahkan bahwa Rusia harus memahami bahwa tidak ada yang memenangkan perang nuklir dan tindakan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang parah bagi Rusia. Probabilitas penggunaan senjata nuklir di Ukraina rendah, tetapi pada saat yang sama konsekuensinya akan sangat besar dan sangat merusak.[IT/r]