Kementerian Luar Negeri: 'AS Lebih Terisolasi' karena Pertemuan Anti-Iran di New York Gagal Mendapatkan Momentum

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa AS "lebih terisolasi" karena pertemuan formula Arria Dewan Keamanan PBB yang anti-Iran gagal mendapatkan momentum, menyatakan bahwa upaya untuk mengisolasi Iran dari dunia akan gagal.

“Pelanggar hak asasi manusia yang terkenal dan pendukung kelompok teroris paling terkenal berkumpul di Formula Arria anti-Iran di New York dengan keyakinan yang salah bahwa mereka dapat mengutuk dan mengisolasi Iran,” tulis Nasser Kan'ani dalam sebuah posting yang diterbitkan di akunnya. halaman Twitter resmi.Dia menyoroti bahwa penyelenggara acara, melalui kediktatoran media, tidak mengizinkan perwakilan dari 19 negara yang menentang sanksi anti-Iran, termasuk Venezuela, untuk menyampaikan pidato di sana.“Sebaliknya, Amerika Serikat membiarkan dua wanita terkenal [Shirin Ebadi dan dan Nazanin Boniadi], yang mendukung sanksi terhadap wanita dan anak-anak Iran, naik podium,” kata Kan'ani.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintah AS gagal di New York karena delegasi dari 19 negara bagian mengambil bagian dalam pertemuan Kelompok Teman dalam Pertahanan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di ibu kota Iran, Tehran, kurang dari seminggu kemudian. ."Siapa yang benar-benar terisolasi?" diplomat senior Iran juga mempertanyakan.Pada hari Rabu, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB Amir Said Iravani mengecam ironi antara upaya Amerika Serikat untuk mengadakan pertemuan anti-Iran tidak resmi di Dewan Keamanan PBB dengan dalih hak asasi manusia sambil menjatuhkan sanksi keras kepada Iran karena dekade.Utusan Iran untuk PBB mengatakan pertemuan yang diselenggarakan AS yang diadakan di PBB jelas bertujuan untuk mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara berdaulat, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.Diplomat senior membuat pernyataan saat berbicara di Pengawasan Dewan Keamanan PBB di New York.[IT/r]