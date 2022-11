Komandan Nuklir Militer AS Memperingatkan bahwa Amerika Tertinggal di belakang China

IslamTimes - Seorang komandan militer senior Amerika yang mengawasi program senjata nuklir AS telah meminta Amerika Serikat untuk meningkatkan kemampuan militernya secara signifikan, memperingatkan bahwa China mengembangkan senjata nuklir lebih cepat daripada AS.

Laksamana Angkatan Laut Charles A. Richard, komandan Komando Strategis AS, mengatakan bahwa ancaman nuklir China adalah 'masalah jangka pendek,' lapor Daily Mail of Britain pada hari Sabtu (5/11).“Saat saya menilai tingkat pencegahan kami terhadap China, kapal perlahan-lahan tenggelam,” Richard memperingatkan, berbicara pada pertemuan tahunan Liga Kapal Selam Angkatan Laut di Arlington, Virginia.“Itu tenggelam perlahan, tetapi tenggelam, karena pada dasarnya mereka menempatkan kemampuan di lapangan lebih cepat dari kita,” tambahnya.Komandan itu mengatakan militer AS dibebani oleh birokrasi, lambat bereaksi, dan dalam bahaya secara spektakuler dikalahkan dan dikalahkan oleh musuh-musuhnya.“Ketika kurva itu terus berjalan, tidak masalah seberapa bagus [rencana operasi] kita atau seberapa baik komandan kita, atau seberapa bagus kuda kita – kita tidak akan memiliki cukup banyak dibanding mereka,” katanya. ."Dan itu adalah masalah yang sangat jangka pendek," lanjutnya.Richard mengatakan bahwa AS perlu mendapatkan kembali dinamisme dan semangat can-do tahun 1950-an dan 60-an."Krisis Ukraina yang kita alami sekarang, ini hanya pemanasan," katanya.“Yang besar akan datang. Dan tidak akan lama lagi kita akan diuji dengan cara yang sudah lama tidak kita uji,” dia memperingatkan.China dilaporkan telah mempercepat perluasan persenjataan nuklirnya karena perubahan penilaian negara tersebut terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh AS.Sementara Departemen Pertahanan AS memperkirakan dalam laporan tahun 2020 kepada Kongres bahwa persediaan hulu ledak nuklir operasional China berada di "200-an," menambahkan bahwa itu diproyeksikan setidaknya dua kali lipat ketika Beijing memperluas dan memodernisasi pasukannya.The Wall Street Journal melaporkan pada bulan April - mengutip sumber yang akrab dengan pemikiran kepemimpinan China - bahwa para pemimpin China melihat persenjataan nuklir yang lebih kuat sebagai cara untuk mencegah AS terlibat langsung dalam potensi konflik atas China Taipei, yang telah menjadi masalah. adegan konfrontasi antara kedua belah pihak.Sementara itu, Rusia mengecam kebijakan nuklir AS, memperingatkan bahwa perilaku Washington di panggung dunia berisiko konflik langsung antara negara-negara nuklir Moskow mengatakan pengabaian sembrono Washington untuk keamanan dan kepentingan negara lain berkontribusi pada peningkatan risiko nuklir.Presiden Rusia, Vladimir Putin, menuduh AS berusaha memperpanjang konflik di Ukraina dan memprovokasi konfrontasi di seluruh dunia. Putin menegaskan bahwa salah satu upaya tersebut adalah kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan baru-baru ini.[IT/r]