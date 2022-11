FT: Produsen Minyak AS Menikmati Enam Bulan Paling Menguntungkan yang Pernah Ada

islamTimes - Laba bersih agregat untuk perusahaan minyak dan gas publik yang beroperasi di Amerika Serikat melebihi $200 miliar untuk kuartal kedua dan ketiga tahun ini, menurut analisis laporan pendapatan dan perkiraan yang dilakukan oleh S&P Global Commodity Insights untuk Financial Times.

Outlet media melaporkan selama akhir pekan, mengutip analisis, bahwa produsen minyak AS telah menguangkan periode gejolak geopolitik karena konflik di Ukraina yang telah mengguncang pasar energi global dan membuat harga meroket. Angka $200 miliar, yang termasuk supermajor, grup terintegrasi menengah dan operator shale independen yang lebih kecil, menandai "enam bulan paling menguntungkan dalam catatan dan menempatkannya di jalur untuk tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya," tulisnya."Arus kas operasi kemungkinan akan memecahkan rekor - atau setidaknya sangat dekat - pada akhir tahun," direktur eksekutif untuk penelitian ekuitas hulu di S&P, Hassan Eltorie, mengatakan kepada FT.Laporan itu juga mencatat bahwa pekan lalu Presiden AS Joe Biden menyebut pendapatan yang terlalu besar itu sebagai "rejeki nomplok dari perang" dan menuduh perusahaan "mencari untung" dari konflik tersebut. Biden mengancam akan meminta Kongres untuk memukul produsen dengan pajak yang lebih tinggi kecuali mereka menginvestasikan uang tunai untuk memompa lebih banyak minyak untuk menurunkan harga di pompa.Menanggapi prospek pajak rejeki nomplok, Darren Woods, kepala eksekutif ExxonMobil, yang memiliki kuartal paling menguntungkan yang pernah ada, dilaporkan mengatakan bahwa dividen chunky perusahaannya harus dipertimbangkan sebagai cara "mengembalikan sebagian keuntungan kami langsung ke rakyat Amerika."Laba bemper telah didukung oleh melonjaknya arus kas bebas, metrik industri utama yang didefinisikan sebagai arus kas dari operasi dikurangi belanja modal, laporan itu menjelaskan. Ini juga menunjukkan bahwa patokan minyak mentah Brent memiliki rata-rata lebih dari $105 per barel selama kuartal kedua dan ketiga – jauh di atas rata-rata sekitar $70 per barel selama lima tahun terakhir. Brent mencapai level tertinggi hampir $140 per barel pada awal Maret.Sementara itu, Wall Street dilaporkan menuntut agar perusahaan memprioritaskan pengembalian pemegang saham daripada kampanye pengeboran yang mahal untuk mengejar pertumbuhan output yang semakin besar.Menurut perkiraan dari bank investasi Raymond James, yang dikutip oleh FT, belanja modal oleh 50 produsen terbesar dunia akan menjadi sekitar $300 miliar tahun ini, kira-kira setengah dari tahun 2013, terakhir kali harga berada pada tingkat yang sebanding."Selama lima tahun terakhir, industri telah bergeser dari 'drill, baby, drill' menjadi fokus pada apa yang sebenarnya diinginkan pemegang saham, yaitu pengembalian modal," kata Pavel Molchanov, seorang analis di Raymond James. “Dividen dan pembelian kembali saham tidak pernah semurah sekarang ini,” katanya.[IT/r]