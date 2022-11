Pemilu Paruh Waktu AS: Agenda Biden Dipertaruhkan

IslamTimes - Amerika Serikat pada hari Selasa (6/11) mengadakan pemilihan paruh waktu yang dapat menentukan masa depan politik Presiden Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump - yang telah mengumumkan bahwa dia akan mengejar Gedung Putih lagi pada tahun 2024.

Partai Demokrat Biden menghadapi perjuangan besar untuk bertahan di Kongres, setelah pemilihan presiden sebagai momen "menentukan" bagi demokrasi AS - sementara Partai Republik Trump berkampanye keras tentang masalah meja dapur seperti inflasi dan kejahatan.Trump – yang telah banyak mengisyaratkan pemilihan baru – meraih sorotan pada malam pemilihan untuk menandai “pengumuman besar” seminggu dari sekarang pada 15 November, sementara Biden mengajukan permohonan terakhir kepada Demokrat untuk hadir secara massal di tempat pemungutan suara.“Kekuasaan ada di tangan Anda,” kata Biden dalam rapat umum di dekat ibu kota. “Kami tahu betul bahwa demokrasi kami dalam bahaya dan kami tahu bahwa ini adalah momen Anda untuk mempertahankannya.”Menurut media AS, Partai Republik bersemangat tentang prospek memenangkan kembali Kongres, sementara Presiden Joe Biden bersikeras bahwa partainya bisa membuat kejutan.Pemilihan ini untuk Kongres, yang terdiri dari dua bagian - Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.Pemungutan suara diadakan setiap dua tahun dan ketika mereka jatuh di tengah masa jabatan empat tahun presiden, mereka disebut paruh waktu.Jika DPR dan Senat berbalik, Biden akan dibiarkan tidak lebih dari bebek lumpuh.Dengan Kongres keluar dari tangan Demokrat, dia akan melihat agenda legislatifnya runtuh.Itu akan menimbulkan pertanyaan tentang segala hal mulai dari kebijakan krisis iklim, yang akan disampaikan presiden pada konferensi COP27 di Mesir minggu ini; ke Ukraina, di mana Partai Republik enggan mempertahankan tingkat dukungan keuangan dan militer AS saat ini.Lebih dari 40 juta surat suara diberikan melalui opsi pemungutan suara awal, yang berarti hasilnya sudah mulai terbentuk sebelum hari pemilihan.Tempat pemungutan suara mulai dibuka di Pantai Timur pada pukul 6 pagi (1100 GMT), dan mulai ditutup 12 jam kemudian.Yang diperebutkan adalah 435 kursi DPR, sepertiga dari 100 kursi Senat, dan banyak jabatan tingkat negara bagian. Empat negara bagian juga mengadakan referendum tentang aborsi - California, Vermont, Kentucky dan Michigan.[IT/r]