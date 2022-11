Gedung Putih Bantah Laporan Pembicaraan Rusia, Janjikan Dukungan 'Teguh' untuk Ukraina

IslamTimes - Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada Senin (7/11) membantah laporan bahwa AS dan Rusia sedang melakukan pembicaraan rahasia tentang solusi potensial untuk konflik Ukraina, membenarkan bahwa AS berhak mengadakan diskusi di tingkat senior dengan Rusia mengenai pengurangan risiko.

Mengacu pada laporan percakapan yang dirahasiakan dengan Rusia, Jean-Pierre berkata, “Orang-orang mengklaim banyak hal tentang percakapan yang dilakukan atau tidak dilakukan AS. Saya tidak memiliki percakapan khusus [antara Washington dan Moskow] untuk dibacakan kepada Anda.”Laporan tersebut secara khusus mengacu pada salah satu yang dikeluarkan oleh Wall Street Journal pada hari Minggu (6/11) yang menyatakan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan melakukan serangkaian pembicaraan rahasia dalam beberapa pekan terakhir dengan ajudan Kremlin Yury Ushakov dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev.Menurut laporan itu, tujuannya adalah untuk mencegah risiko eskalasi dan mempertahankan jalur komunikasi yang terbuka daripada mencari resolusi untuk mengakhiri perang di Ukraina.Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Senin (7/11) bahwa Moskow tidak yakin apakah laporan media tentang AS yang mendorong Ukraina untuk bernegosiasi dengan Rusia adalah benar, menambahkan bahwa laporan yang jujur ​​muncul di kali, tetapi kebanyakan dari mereka hanya spekulasi.“Kami tidak tahu apakah ini benar atau tidak, karena saya ulangi, ada laporan yang benar, tetapi sebagian besar laporan adalah spekulasi mutlak atau kebohongan murni. Jadi, kami tidak dapat mengomentari [laporan tentang AS yang meminta Ukraina untuk bernegosiasi dengan Rusia] tanpa memastikan bahwa ini memang benar,” kata Peskov kepada wartawan.Berita tentang laporan semacam itu muncul sehubungan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan pada 27 September, “Dalam kebijakan anti-Rusia yang agresif, Barat telah melewati setiap garis.”“Ini bukan gertakan. Dan mereka yang mencoba memeras kita dengan senjata nuklir harus tahu bahwa baling-baling cuaca dapat berputar dan menunjuk ke arah mereka.”Dalam konteks terkait, dan sangat kontras dengan pernyataan Gedung Putih, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan pada hari Senin bahwa AS dan Rusia mempertahankan komunikasi aktif hampir setiap hari.“Amerika Serikat, sebagai negara yang bertanggung jawab, kami memiliki kewajiban untuk menjaga saluran komunikasi dengan Rusia,” kata Price dalam jumpa pers.“Kami memiliki kedutaan yang berfungsi di Moskow. Kami berbicara dengan orang Rusia melalui kedutaan hampir setiap hari, jika tidak, sebenarnya, setiap hari. Kami berbicara secara konsisten. Kami menyampaikan pesan melalui Kedutaan Besar Rusia di sini di Washington.”Price menambahkan bahwa AS bertindak dengan sengaja untuk memastikan jalur komunikasi dengan Rusia tetap terbuka.Menurut Juru Bicara, AS dan Rusia membahas beberapa masalah yang menjadi perhatian, yang meliputi warga negara yang ditahan, status kedutaan, dan de-eskalasi.Price lebih lanjut mengklaim bahwa AS telah meminta Rusia untuk mencari solusi atas konflik Ukraina melalui cara diplomatik.[IT/r]