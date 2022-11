Korea Utara Bantah Kirim Senjata ke Rusia

IslamTimes - Seorang pejabat senior pertahanan Korea Utara mengatakan pada hari Selasa (8/11) bahwa Pyongyang tidak memasok Rusia dengan senjata apa pun dan tidak berniat untuk melakukannya di masa depan. Pernyataan itu muncul setelah Washington pekan lalu menuduh Korea Utara secara diam-diam mengirimkan peluru artileri ke Rusia untuk mendukung serangannya melawan Ukraina.

AS "terus-menerus menyebarkan desas-desus yang tidak berdasar tentang kesepakatan senjata" antara Moskow dan Pyongyang untuk "menjadikannya fait accompli dengan biaya berapa pun," klaim wakil direktur urusan luar negeri militer di Kementerian Pertahanan Korea Utara, seperti dikutip oleh Pyongyang. Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah.Pejabat itu melanjutkan dengan mencatat bahwa Korea Utara menganggap langkah-langkah seperti itu dari Washington sebagai “upaya permusuhan untuk menodai citra” bangsa di arena internasional dengan “meminta resolusi sanksi ilegal” dari Dewan Keamanan PBB, mengacu pada kemungkinan masa depan. upaya AS untuk mencari pembatasan baru atas dugaan pengiriman amunisi.“Kami sekali lagi menjelaskan bahwa kami tidak pernah memiliki ‘transaksi senjata’ dengan Rusia dan bahwa kami tidak memiliki rencana untuk melakukannya di masa depan,” pejabat itu mengulangi.Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengklaim pekan lalu bahwa AS telah menerima informasi bahwa Korea Utara memasok Rusia dengan sejumlah peluru artileri "signifikan".Kirby menuduh Pyongyang berusaha mengaburkan pengiriman dengan mengalihkannya melalui negara-negara Timur Tengah dan Afrika, menambahkan bahwa Washington akan berkonsultasi dengan PBB tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas langkah-langkah tersebut. Kirby juga mengakui bahwa Washington tidak tahu apakah Rusia benar-benar menerima amunisi tersebut, tetapi berusaha memantau pengirimannya.Komentarnya digaungkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, yang menyarankan agar Washington menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara karena mengirim senjata ke Rusia.[IT/r]