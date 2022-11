Gedung Putih: Dukungan AS untuk Ukraina 'Tak Tergoyahkan' bahkan Jika Partai Republik Memenangkan Pemilihan Paruh Waktu

IslamTimes - Gedung Putih berjanji dukungan AS untuk Ukraina dalam perangnya dengan Rusia akan terus berlanjut bahkan jika Partai Republik memenangkan pemilihan paruh waktu negara itu.

"Kami yakin dukungan Amerika Serikat akan teguh dan tidak akan tergoyahkan. Itulah yang kami yakini dan itulah yang kami lihat ke depan," Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada wartawan, Senin (7/11).Dia menambahkan bahwa "Presiden AS Joe Biden berkomitmen untuk bekerja secara bipartisan, seperti yang telah dia lakukan, untuk mendukung Ukraina.""Anda melihat [Penasihat Keamanan Nasional AS] Jake Sullivan mengatakan hal yang sama ketika dia berada di Kiev pada hari Senin dan menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung Ukraina di berbagai bidang, apakah itu bantuan keamanan, bantuan ekonomi, atau bantuan hak asasi manusia," kata Jean-Pierre.Dia menambahkan bahwa anggota Kongres, Partai Republik dan Demokrat, "telah jelas tentang dukungan abadi kami untuk Ukraina. Dan dalam skenario apa pun, menurut pendapat Anda, untuk pertanyaan Anda, Presiden Biden berkomitmen untuk bekerja secara bipartisan."Pernyataannya muncul setelah Kevin McCarthy -- yang siap menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat jika Partai Republik mengambil alih majelis dalam pemilihan paruh waktu mendatang pada 7 November -- baru-baru ini memperingatkan tidak akan ada "cek kosong" untuk Ukraina jika pihak yang bertanggung jawab.Bulan lalu, di tengah spekulasi bahwa Kongres baru dapat menahan bantuan militer ke Ukraina, anggota parlemen dari kedua partai AS mulai mencari untuk mengunci miliaran dolar dalam bantuan militer ke Kiev sebelum anggota baru dilantik.Paket yang sedang dipertimbangkan akan "secara dramatis lebih besar" daripada bantuan militer dan ekonomi $ 12 miliar yang disetujui Kongres AS pada bulan September untuk Ukraina, NBC News melaporkan pada saat itu, mengutip seorang anggota parlemen dan pembantu kongres yang berbicara dengan syarat anonim.Jumlah itu akan cukup "untuk memastikan [Ukraina] dapat melewati tahun ini," seorang senator Republik dikutip mengatakan dalam laporan itu, menambahkan, "Itu akan membuat $ 12 miliar terlihat seperti uang receh."“Paket bantuan baru, yang kemungkinan besar akan menjadi bagian dari RUU pengeluaran omnibus, bisa berkisar sekitar $50 miliar,” tambah laporan itu, mengutip pembantu kongres dan sumber yang dekat dengan pemerintah Ukraina.[IT/r]