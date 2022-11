Snowden Mengungkapkan 'Video Paling Penting Tahun Ini'

IslamTimes - Whistleblower Badan Keamanan Nasional AS (NSA) Edward Snowden mengatakan wawancara tahun 1983 dengan mantan perwira CIA Frank Snepp, merinci bagaimana badan tersebut menggunakan surat kabar arus utama di AS untuk mendistribusikan disinformasi, masih merupakan "video paling penting tahun ini."

Pelapor membagikan klip lama mantan perwira CIA Frank Snepp yang merinci bagaimana agen tersebut menanam cerita di mediaSnowden, yang saat ini tinggal di Rusia setelah memperoleh kewarganegaraan di negara itu, memposting klip pendek dari wawancara Snepp pada hari Senin (7/11). Dalam video tersebut, mantan perwira intelijen itu menjelaskan bagaimana dia pernah bertugas sebagai interogator, agen debriefer, dan kepala analis strategi saat bekerja di kedutaan AS di Saigon selama Perang Vietnam.Snepp mengatakan salah satu tugasnya adalah memberi pengarahan kepada pers ketika CIA ingin "menyebarkan disinformasi tentang masalah tertentu," mencatat bahwa informasi ini tidak selalu bohong, dan bisa jadi setengah benar.“Kami akan memilih seorang jurnalis, saya akan melakukan pengarahan, dan berharap dia akan mencetak informasi itu,” kata Snepp, mencatat bahwa para jurnalis biasanya tidak memiliki cara untuk benar-benar memverifikasi informasi yang diberikan kepada mereka.Snepp melanjutkan dengan menyebutkan beberapa jurnalis yang secara khusus ditargetkan CIA atas "pengaruh hebat" mereka, dan menyebutkan beberapa "wartawan terhormat" yang bekerja di Saigon pada saat itu, seperti Robert Chaplin dari New Yorker, Kies Beach dari Los Angeles Times, Malcolm Brown dari New York Times, dan Maynard Parker dari majalah Newsweek.Pelapor bahkan mengungkapkan bagaimana CIA berhasil menanamkan sebuah cerita di New Yorker tentang rencana perang Vietnam Utara. Kisah ini kemudian digunakan oleh badan tersebut untuk meyakinkan Kongres AS untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada Saigon dan melukiskan Vietnam Utara sebagai "pelanggar utama perjanjian gencatan senjata".Snowden menunjukkan bahwa, tak lama setelah wawancara ini, Snepp digugat oleh CIA dalam persidangan yang menuju ke Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa publikasi apa pun oleh pekerja intelijen harus terlebih dahulu diserahkan kepada badan tersebut untuk mendapatkan persetujuan.Pelapor NSA secara terpisah berterima kasih kepada pengguna Twitter lain karena memulai "apakah menurut Anda CIA masih melakukan ini?" serangkaian posting, merinci cara kerja agensi seperti yang dibagikan oleh pelapor lain yang telah "digugat untuk diam."[IT/r]