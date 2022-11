China Pamerkan Rudal Hipersonik Baru

IslamTimes - China mengungkapkan rudal hipersonik anti-kapal terbarunya, versi YJ-21, kepada publik untuk pertama kalinya di sebuah pertunjukan udara pada hari Selasa (8/11), South China Morning Post melaporkan. Di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS atas Taiwan, pengungkapan rudal itu dilihat sebagai pesan ke Washington.

Dengan Presiden Xi memerintahkan militernya untuk meningkatkan kekuatan, kemunculan rudal itu dipandang sebagai peringatan bagi ASDua rudal dengan nama '2PZD-21' terlihat di bawah sayap pesawat pengebom strategis Xian H-6K pada pembukaan Airshow China di kota pesisir Zhuhai, lapor surat kabar yang berbasis di Hong-Kong. YJ-21 sebelumnya terlihat di video yang sedang diuji tembak dari kapal perusak Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat pada bulan April, ketika USS Abraham Lincoln mengambil bagian dalam latihan bersama dengan Jepang di dekat semenanjung Korea.Laporan media lain menyatakan bahwa rudal, yang terlihat beberapa hari sebelumnya, sebenarnya adalah varian dari CM-401, yang sebelumnya dikenal sebagai rudal hipersonik yang diluncurkan dengan truk atau kapal dengan jangkauan lebih pendek 300 kilometer.Dengan pertunjukan udara yang berlangsung setelah China dan Taiwan mengadakan latihan militer yang bersaing setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei pada bulan Agustus, menunjukkan rudal tersebut adalah upaya untuk “memperingatkan AS untuk tidak campur tangan dalam rencana Beijing untuk mengambil Taiwan kembali dengan kekuatan, karena tidak ada sistem pertahanan udara berbasis laut AS yang mampu mencegat rudal hipersonik,” kata analis pertahanan Andrei Chang kepada surat kabar itu.Beijing telah secara terbuka menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk mengintegrasikan kembali Taiwan dengan daratan China dengan cara damai. Dalam sebuah buku putih yang diterbitkan pada bulan Agustus, pemerintah China menegaskan komitmen ini untuk cara-cara damai, tetapi mencadangkan “opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan.”Mirip dengan bentuk rudal hipersonik Kh-47 Kinzhal Rusia yang berkemampuan nuklir, YJ-21 diperkirakan memiliki jangkauan lebih dari 2.000 kilometer. Moskow telah mengerahkan Mach 12 Kinzhal terhadap target statis di Ukraina tetapi belum menembakkannya ke kapal perang, yang dirancang untuk tenggelam dalam satu serangan.Saat Airshow China dimulai, Presiden China Xi Jinping menyerukan pada hari Selasa agar Tentara Pembebasan Rakyat siap untuk “dengan tegas membela kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional.” Dengan dunia yang mengalami perubahan “tidak terlihat dalam satu abad,” Xi mengatakan bahwa seluruh militer “harus menerapkan gagasan Partai [Komunis] untuk memperkuat tentara di era baru.”[IT/r]