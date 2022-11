Gedung Putih: Biden Ucapkan Selamat kepada Beberapa Anggota Parlemen dan Gubernur atas Kemenangan Pemilu

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah mengucapkan selamat kepada sejumlah anggota kongres AS dan gubernur dari Partai Demokrat atas kemenangan pemilihan, kata layanan pers Gedung Putih.

Menurut layanan pers, Pemimpin Mayoritas Demokrat dari Senat AS Chuck Schumer, serta gubernur terpilih Massachusetts, Rhode Island dan Colorado termasuk di antara mereka yang menerima panggilan telepon dari Biden pada Selasa (Rabu waktu Moskow).Amerika Serikat mengadakan pemilihan kongres paruh waktu pada tanggal 8 November untuk memilih semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sepertiga dari Senat. Warga juga akan memilih gubernur dari 36 negara bagian dan tiga wilayah seberang laut. Alaska dan Hawaii akan menjadi yang terakhir mengakhiri pemungutan suara pada pukul 08:00 waktu Moskow pada hari Rabu (9/11).Menurut analis lokal, ada kemungkinan bahwa Partai Republik dapat menerima kendali atas setidaknya satu kamar Kongres AS yang akan membantu mereka memblokir sebagian besar inisiatif Presiden AS Joe Biden selama dua tahun ke depan.[IT/r]