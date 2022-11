Mengapa Amerika Akan Terus Menuduh Rusia dan China "Mengganggu Pemilu"

IslamTimes - Orang Amerika memberikan suara dalam pemilihan tengah semester, serangkaian jajak pendapat yang akan menjadi uji lakmus dukungan untuk kepresidenan Biden, sementara AS menghadapi PDB yang stagnan, melonjaknya inflasi, dan menyusutnya standar hidup.

Dan, tentu saja, dengan musim pemilu muncul tuduhan bahwa saingannya menyatakan [seperti Rusia dan China] mengganggu politik Amerika dan ingin memanipulasi hasilnya dengan menguntungkan mereka. Pekan lalu, sebuah laporan yang diterbitkan di The Washington Post menuduh China hanya itu.Dimulai dengan 'Russiagate' yang terkenal di tahun 2016, ketakutan kekuatan asing yang memanipulasi media sosial untuk merusak pemilihan telah menjadi hobi favorit kelas politik AS. Tidak masalah berapa banyak bukti yang ada untuk itu, atau seberapa efektif dugaan kampanye ini.Sebaliknya, ini telah menjadi cara mudah untuk mendiskreditkan oposisi politik sebagai sarana pertengkaran partisan dan membeli dukungan untuk kebijakan luar negeri hawkish. Anda kalah dalam pemilihan? Tidak dapat menerima kehendak rakyat? Kemudian katakanlah kemenangan kandidat Anda tidak sah karena disebabkan oleh kekuatan asing.Dan itulah yang dimaksud dengan Russiagate. Dalam lingkungan politik yang semakin terpolarisasi, Demokrat terkemuka berusaha mendiskreditkan dan mendelegitimasi kepresidenan Donald Trump dengan mengatakan itu adalah produk Rusia. Dibesarkan seribu lipat oleh drama buku teks politik Amerika, tidak pernah ada bukti nyata bahwa dugaan campur tangan Rusia memberi timbangan yang menguntungkan Trump.Liberal arus utama yang memilih untuk tetap di Uni Eropa selama referendum Inggris pada tahun 2016 juga mengimpor taktik ini. Mereka yang menganjurkan narasi campur tangan pemilu suka membesar -besarkan kekuatan dan pengaruh yang dirasakan dari seorang bogeyman yang diberikan [biasanya Putin] dan dengan melakukan hal itu mengolok-olok kelemahan sosial ekonomi dan keluhan di negara mereka sendiri yang menyebabkan kemenangan 'kejutan'. Mereka yang mendorong narasi ini cenderung menghilangkan pemilih agensi mereka sendiri dan menganggap mereka bodoh.Sejak saat itu, klaim campur tangan telah berevolusi menjadi tongkat untuk mengalahkan oposisi dalam setiap pemilihan besar, dengan tidak hanya Rusia, tetapi China juga ditargetkan untuk demonisasi. Di luar pertengkaran partisan, narasi -narasi ini juga melayani alat kebijakan luar negeri yang penting dengan memohon rasa takut akan suatu negara tertentu, menciptakan persepsi bahwa pengaruh dan infiltrasinya ada di mana -mana, mempromosikan kebijakan luar negeri yang hawkish dan konfrontatif dalam proses tersebut.Dalam hal ini, tuduhan 'gangguan pemilu' online hanyalah evolusi dari apa yang selalu dilakukan AS. Amerika membenarkan posisi hegemoniknya dan kebijakan luar negeri yang sangat agresif dengan berhasil menjual kepada publik persepsi bahwa "kebebasan dan demokrasi" di rumah selalu berada di bawah ancaman oleh satu hantu atau lainnya. Dominasi globalnya sebagai hasilnya berubah menjadi perjuangan biner, dongeng 'baik vs jahat'. Apakah itu terorisme global atau domestik, Rusia atau China, temanya selalu sama.Munculnya media sosial kini telah memungkinkan narasi itu menjadi lebih nyata, mengklaim bahwa musuh -musuh ini terus -menerus berusaha untuk merusak pemilihan dengan mendorong informasi dan menipu orang, yang kemudian dikaitkan untuk menyebabkan hasil politik yang "membagi kita" dan "merusak demokrasi, ”Seperti Brexit dan Donald Trump. Tetapi, pada kenyataannya, klaim -klaim inilah yang jelas merusak proses demokrasi itu sendiri, karena mereka memungkinkan kemarahan dan kekhawatiran nyata masyarakat untuk segera diberhentikan di bawah label 'campur tangan asing'.Jika dilihat dengan cara ini, 'campur tangan asing'-dan tidak hanya dalam konteks pemilihan, seperti yang terlihat dengan pandemi Covid-19-telah menjadi sarana kontrol naratif yang efektif dan manipulatif, seperti yang digunakan oleh negara-negara barat untuk menutup semua Bentuk -bentuk perbedaan pendapat dan 'narasi resmi' polisi. Jika Anda tidak berpikir apa yang diperintahkan untuk Anda pikirkan, pandangan Anda hanya diberhentikan sebagai fabrikasi oleh China atau Rusia. Tren ini tumbuh dalam ruang lingkup dan skala. Setiap hal yang tidak disetujui negara sekarang dicap sebagai 'informasi yang salah', dan label itu membuka pintu untuk menumbuhkan rezim sensor di media sosial.[IT/r]