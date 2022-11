Dalam Penolakan ke Kiev, Pentagon Mengatakan Tidak Dapat Mengkonfirmasi Klaim tentang Rudal Iran ke Rusia

IslamTimes - Pentagon mengatakan tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Iran telah memberi Rusia rudal balistik, beberapa hari setelah muncul laporan bahwa Tehran memasok senjata semacam itu ke Moskow karena persediaan rudal konvensionalnya hampir habis.

Pada konferensi pers pada hari Selasa (8/11), juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan militer AS tidak dapat mengkonfirmasi tuduhan tentang Iran. “Kami tidak memiliki informasi untuk menguatkan sekarang bahwa Iran telah mengirimkan rudal balistik ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.”Dia mengatakan Pentagon akan "terus mengawasi" masalah ini. Tetapi Washington “memiliki kekhawatiran” Moskow mungkin “berusaha untuk memperoleh kemampuan itu,” katanya.Pernyataannya muncul beberapa hari setelah ajudan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, menyerukan serangan terhadap pusat industri militer Iran yang memproduksi drone tempur dan rudal balistik.Kiev mengklaim Iran telah memasok Rusia dengan drone kamikaze. Pemerintah Ukraina juga menuduh bahwa drone yang ditunjuk oleh Moskow sebagai Geran-2 sebenarnya adalah UAV Shahed-136 buatan Iran.Selanjutnya, sejumlah media mengklaim Tehran juga menjual rudal balistik ke Rusia. Tehran dan Moskow sama-sama menolak klaim semacam itu.Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menolak propaganda tentang dukungan Iran untuk Rusia dalam perang Ukraina.“Hubungan kami dengan Rusia didasarkan pada kepentingan bersama. Saya ingin menekankan di sini bahwa keributan yang dibuat oleh beberapa negara Barat bahwa Iran telah memberi Rusia rudal dan drone untuk membantunya dalam perang Ukraina, klaim tentang bagian rudal sepenuhnya salah dan bagian drone benar,” katanya.Tetapi Amir-Abdollahian buru-buru menambahkan bahwa Iran menyediakan sejumlah terbatas drone kepada Rusia beberapa bulan sebelum perang di Ukraina pecah, memastikan bahwa Iran tidak akan acuh jika terbukti bahwa Rusia telah menggunakan drone Iran dalam perang.“Kami setuju dengan menteri luar negeri Ukraina bahwa jika mereka memiliki dokumen yang membuktikan Rusia telah menggunakan pesawat tak berawak Iran di Ukraina, Kiev harus memberikan dokumen-dokumen ini kepada kami,” kata menteri luar negeri Iran.Pejabat militer AS mengkonfirmasi pengiriman dua sistem rudal permukaan-ke-udara NASAMS canggih ke Ukraina setelah Kiev pada Senin (7/11) mengkonfirmasi telah menerima sistem tersebut.Pada hari Selasa, Ryder mengkonfirmasi pengiriman sistem NASAMS tetapi tidak memberikan indikasi apakah ada Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS) juga telah tiba di Ukraina.“Sistem ini akan berkontribusi pada kemampuan pertahanan udara Ukraina dan akan membantu melindungi rakyat Ukraina dari serangan udara Rusia termasuk yang dilakukan oleh kendaraan udara tak berawak atau rudal jelajah,” kata Ryder.NASAMS – National Advanced Surface-to-Air Missile System – diproduksi sebagai perusahaan patungan antara Raytheon Technologies yang berbasis di AS dan Kongsberg Defense and Aerospace Norwegia. Sistem ini adalah sistem pertahanan udara berbasis darat jarak pendek hingga menengah yang terdistribusi dan berjejaring, dirancang untuk menembak jatuh drone, helikopter, rudal jelajah, dan pesawat sayap tetap berawak.Rusia memulai apa yang disebutnya "operasi militer khusus" di negara tetangga Ukraina pada 24 Februari, dengan tujuan yang dinyatakan untuk "menghilangkan Nazi" negara itu. Sejak awal operasi, Amerika Serikat dan sekutu Eropanya telah memberlakukan gelombang sanksi ekonomi terhadap Moskow sambil memasok pengiriman besar persenjataan berat ke Kiev atas keberatan Rusia.Kremlin berulang kali memperingatkan Washington bahwa tindakan hukuman terhadap Moskow oleh AS dan sekutunya dan menuangkan senjata canggih oleh mereka ke Ukraina hanya akan memperpanjang perang.[IT/r]