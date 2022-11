Biden Mengatakan Dia Mengharapkan Bantuan Ukraina Berlanjut Tanpa Gangguan

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden menyatakan selama konferensi pers pada hari Rabu (9/11) bahwa 'gelombang merah' yang telah diproyeksikan banyak orang akan terjadi dalam pemilihan paruh waktu AS tidak terjadi.

“Sementara pers dan para pakar memprediksi gelombang merah raksasa, itu tidak terjadi,” kata Biden pada hari Rabu (9/11).Menurut proyeksi NBC News pada Rabu sore, Demokrat diprediksi memenangkan 213 kursi di DPR AS, sementara Partai Republik diprediksi memenangkan 222 kursi. Namun, karena temuan akhir tertentu belum diverifikasi, angka-angka ini mungkin berubah.Apakah Demokrat mempertahankan kendali Senat AS atau apakah Partai Republik mendapatkan mayoritas akan tergantung pada hasil hasil pemilihan Senat di negara bagian Georgia, Arizona, dan Nevada. Untuk menguasai majelis tinggi Kongres, Partai Republik harus menang di dua dari tiga negara bagian.Lebih lanjut, Biden menegaskan, selama konferensi pers, bahwa tidak ada campur tangan dalam proses pemungutan suara pemilihan paruh waktu AS.Menurut Biden, “Negara bagian di seluruh negeri melihat rekor jumlah pemilih dan jantung dan jiwa demokrasi kita, para pemilih, petugas pemungutan suara, petugas pemilu, mereka melakukan pekerjaan mereka, dan mereka memenuhi tugas mereka, tampaknya tanpa banyak campur tangan sama sekali. tanpa campur tangan apa pun sepertinya dan itu adalah bukti yang saya pikir untuk orang-orang Amerika. ”Selama konferensi pers, Biden menegaskan kembali optimisme dan harapannya bahwa Kongres baru “akan melanjutkan pendekatan bipartisan untuk mengendalikan agresi Rusia di Ukraina.”Presiden AS Joe Biden memuji pemilih, petugas pemungutan suara, dan berbagai pejabat pada hari Rabu karena berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu. Dia juga mengatakan dia akan membuat komentar lebih lanjut mengenai pemungutan suara dan menjawab pertanyaan nanti di sore hari.“Saya akan memiliki lebih banyak untuk dikatakan sore ini, tetapi terima kasih kepada petugas pemungutan suara dan pejabat yang bekerja hingga malam untuk melindungi hak suci kami untuk memilih. Dan jutaan orang yang membuat suara mereka didengar,” kata Biden melalui Twitter.Menurut Gedung Putih, Biden akan mengadakan konferensi pers pada pukul 16:00 untuk menyampaikan sambutannya.[IT/r]