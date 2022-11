Zakharova: Sikap Elit AS Tidak Akan Berubah Terhadap Rusia

IslamTimes - Moskow tidak memiliki ilusi atau harapan palsu tentang elit Washington yang memiliki sedikit akal sehat dalam hal sikap mereka terhadap Rusia dan perlakuannya terhadap Rusia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada hari Rabu (9/11) saat pemilihan paruh waktu berlangsung di Amerika Serikat. .

"Kami tidak dan tidak memiliki harapan dan ilusi tentang rokade di Capitol antara Partai Republik dan Demokrat," katanya.“Dalam konteks konsensus Russophobic yang kuat, sayangnya, kita tidak boleh mengandalkan beberapa pandangan umum di antara para elit Amerika, terlepas dari afiliasi partai, ketika menyangkut hubungan dengan Rusia,” tambah Zakharova selama pengarahan mingguannya.Rusia terbuka untuk berdialog dengan Amerika Serikat, tetapi Washington harus menyadari kesia-siaan menekan Moskow dan bahaya semakin menarik AS ke dalam konflik di Ukraina, juru bicara itu menggarisbawahi.“Kami akan memberikan penolakan yang layak untuk konfrontasi keras kepala yang dipaksakan pada kami. Namun, kami tidak pernah mengumumkan bahwa kami membanting pintu — tidak. Kami terbuka untuk dialog, diplomasi tidak berakhir,” menurut pejabat Rusia itu.“Kami siap untuk bekerja normal ketika dan jika Washington menyadari kesia-siaan tekanan pada Moskow dan keterlibatan lebih lanjut dalam konflik di Ukraina sebagai pihaknya, yang penuh dengan Amerika Serikat dengan kekalahan memalukan yang sama seperti yang terjadi di Vietnam dan Afghanistan,” dia menggarisbawahi.Zakharova juga menggarisbawahi bahwa pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara itu "sangat terpecah" dan bahwa orang Amerika percaya bahwa pemilihan itu dicurangi.“Pemungutan suara dalam pemilihan kongres paruh waktu telah mengkonfirmasi apa yang sudah jelas sejak lama: Amerika Serikat terpecah, sangat terpecah,” kata Zakharova dalam konferensi pers.Sekitar 300 Partai Republik pada pemungutan suara paruh waktu mempertanyakan legitimasi pemilihan presiden terakhir, sesuai dengan analisis Washington Post.Lebih dari 140 dari mereka telah memenangkan kampanye mereka pada Selasa malam, terutama kursi DPR dan Senat, di samping pertempuran tingkat negara bagian.Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene dan Katie Britt, yang mencalonkan diri untuk kursi Senat AS yang terbuka di Alabama, termasuk di antara para peragu pemilihan 2020 yang menang pada hari Selasa (8/11).Trump, yang memberikan suara di Florida, telah berulang kali mengisyaratkan pemilihan presiden ketiga. Pada hari Senin, dia menyatakan bahwa dia akan membuat "pengumuman besar" pada 15 November."Sistem pemilihan AS kuno tidak menjamin legitimasi proses pemilihan," kata juru bicara Rusia. Pemilih AS tidak mempercayai hasil pemilu dan menganggapnya dicurangi, terutama mengingat pengalaman pemilihan presiden AS 2020 yang terkait dengan berbagai “kisah skandal.”“Perjuangan saat ini untuk menguasai legislatif adalah manifestasi lain dari konflik sipil yang mendalam dan pelanggaran semua prosedur demokrasi menjelang perjuangan untuk Gedung Putih pada 2024,” kata juru bicara kementerian luar negeri.[IT/r]