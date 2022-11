Presiden Xi Meminta Tentara China untuk Fokus pada 'Persiapan Perang'

IslamTimes - Presiden Xi Jinping telah mengatakan kepada Tentara Pembebasan Rakyat untuk "memfokuskan seluruh energinya pada pertempuran" dalam persiapan perang, di tengah memperdalam gesekan dalam hubungan antara China dan Amerika Serikat atas China Taipei.

Presiden Xi, dalam kunjungan ke pusat komando militer pada hari Rabu (9/11), mengatakan tentara harus “secara komprehensif memperkuat pelatihan militer dalam persiapan untuk perang,” People's Daily, surat kabar utama di China, melaporkan.“Fokuskan semua energi [Anda] untuk berjuang, bekerja keras untuk berjuang dan tingkatkan kemampuan [Anda] untuk menang,” kata presiden seperti dikutip. Tentara juga harus “dengan tegas membela kedaulatan nasional dan keamanan nasional” karena China berada dalam situasi keamanan yang “tidak stabil dan tidak pasti”, katanya.Dalam kunjungan serupa ke pusat komando pada tahun 2016, presiden China mengatakan kepada para perwira untuk “setia” dan “berakal” dalam pertempuran dan “berani dan mampu memenangkan perang.”Presiden Xi bulan lalu melakukan serangan terselubung terhadap dukungan Washington yang semakin eksplisit untuk Taipei di kongres partai ke-20, menyalahkan “campur tangan asing” karena memperburuk ketegangan. “Kami tidak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan.”Pada bulan September, China mengajukan “pernyataan tegas” dengan Washington setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan pasukan Amerika akan membela Taiwan jika terjadi serangan China.Setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus, militer China dilaporkan memindahkan beberapa kapal perang dan pesawat di dekat garis tengah, perbatasan tidak resmi antara China dan Taipei di Selat Taiwan.Minggu ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengkritik kunjungan Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands ke Taipei dan mengatakan kepada pemerintah Inggris untuk “berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis untuk kemerdekaan Taiwan.”Menteri pertahanan China sebelumnya memperingatkan menteri pertahanan AS bahwa Beijing akan memulai perang tanpa ragu-ragu jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan. Dia juga mengatakan China akan sangat menentang konspirasi apa pun terhadap wilayah Taiwan dan akan mempertahankan tanah airnya dengan cara apa pun. “Jika ada yang berani memisahkan Taiwan dari China, tentara China pasti tidak akan ragu untuk memulai perang tidak peduli biayanya,” kata Menteri Pertahanan Wei Fenghe dalam pertemuan dengan timpalannya dari Amerika Lloyd Austin pada 10 Juni.China menganggap Taipei sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus dipersatukan kembali dengan daratan di bawah kebijakan Satu China yang diakui secara internasional. Kedaulatan tunduk pada pengakuan internasional, termasuk oleh Amerika Serikat. Namun, melanggar kebijakan yang dinyatakan dan dalam upaya untuk mengganggu Beijing, Washington baru-baru ini memperluas kontak diplomatik dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di China Taipei.Washington juga merupakan pemasok senjata terbesar di pulau itu.Hubungan antara China dan AS telah tegang dalam beberapa tahun terakhir, dengan dua ekonomi terbesar dunia bentrok karena berbagai masalah, termasuk China Taipei.[IT/r]