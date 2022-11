Naim Qassem: Hizbullah Akan Menghukum Israel atas Segala Kebodohan dalam Kesepakatan Maritim

IslamTimes - Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sheikh Naim Qassem telah memperingatkan bahwa gerakan perlawanan akan menghukum rezim Zionis Israel dan membawanya kembali ke akal sehatnya jika ada kebodohan dalam hal perjanjian demarkasi perbatasan laut dengan Lebanon.

Komandan kedua gerakan perlawanan menegaskan kembali pada hari Kamis (10/11) bahwa Hizbullah siap untuk menghadapi rezim Zionis Israel, dan kekuatan dan persatuan di Lebanon telah memungkinkan negara yang dilanda krisis untuk menangani masalah-masalahnya serta menjamin demarkasi batas lautnya.“Jika Zionis Israel membuat masalah dalam perjanjian demarkasi perbatasan laut, Hizbullah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghukum dan mencegah kebodohan [rezim ini],” katanya.Pada catatan lain, Sheikh Qassem, wakil dari Sayyid Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah menunjukkan AS menindas semua orang di dunia.Sputnik mengutip Sheikh Qassem yang mengatakan, “Kami tidak akan pernah menerima berada di bawah komando AS atau mematuhi perintahnya. Masa depan yang akan datang akan membuktikan bahwa AS tidak akan dapat mengimplementasikan rencananya di wilayah di mana perlawanan hadir dan ada negara-negara yang tidak menerima hegemoni Amerika.”Dia menyatakan bahwa AS sedang menghadapi Hizbullah karena perjuangan Hizbullah dengan Zionis Israel, menjelaskan “Zionis Israel diciptakan oleh Barat untuk menjadi alatnya dan melaluinya untuk mendominasi masa depan dan nasib wilayah ini.”“Dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan, Barat menggunakan Zionis Israel sebagai alat kapan pun dia ingin mencapai tujuan kriminalnya tanpa harus membayar biaya langsung,” katanya.Mengomentari pemilihan rezim Israel, Sheikh Qassem menekankan “pemilihan ini tidak akan mengubah apa pun. Ada satu masalah dan itu adalah; ada penjajah di wilayah kami yang disebut rezim Israel. Karena itu, tidak masalah siapa perdana menterinya.”Wakil Sayyid Nasrallah menganggap ancaman Benjamin Netanyahu tidak lebih dari "bom suara" yang tidak berpengaruh.Tentang presiden masa depan Lebanon, Sheikh Qassem mengatakan calon presiden “harus menjadi seorang nasionalis dan harus menolak campur tangan asing dalam urusan Lebanon. Dia seharusnya tidak berada di bawah kendali AS.”'Kesepakatan tidak mengakhiri ketegangan'Sementara itu, mediator AS dalam file sengketa perbatasan laut Amos Hochstein mengatakan pada hari Kamis bahwa perjanjian maritim tidak menyelesaikan sengketa yang tertunda antara Lebanon dan Zionis Israel dan tidak mengakhiri ketegangan antara Hizbullah dan rezim Zionis Israel.Namun, dia mengklaim kesepakatan itu untuk meningkatkan keamanan di kawasan.Dalam sambutannya kepada televisi Al-Jazira, Hochstein mengatakan dia yakin bahwa rezim Zionis Israel akan terus mematuhi perjanjian demarkasi perbatasan laut dengan Lebanon meskipun Benjamin Netanyahu kembali berkuasa.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji hendak "menetralisir" kesepakatan maritim yang dibuat dengan Lebanon beberapa minggu sebelum dia ditunjuk untuk membentuk kabinet baru dalam rezim apartheid Zionis Israel.Dia menggarisbawahi bahwa perusahaan gas akan mulai bekerja di Lebanon dan bahwa investasi asing akan mengalir ke negara itu untuk meningkatkan kemakmurannya.Para ahli percaya perjanjian ini akan menempatkan Libanon di peta eksportir minyak.Presiden Lebanon Michel Aoun menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa demarkasi perbatasan laut selatan adalah masalah teknis yang tidak memiliki implikasi politik dan karena itu tidak ada ikatan diplomatik.Lebanon dan rezim Zionis Israel melakukan lima sesi pembicaraan tidak langsung tentang demarkasi perbatasan laut mulai tahun 2020, dengan putaran terakhir diadakan pada Mei 2021. Sejak negosiasi dimulai, Hizbullah menyatakan bahwa ekstraksi gas dari ladang gas alam lepas pantai Karish tanpa jaminan ke Lebanon bahwa ia akan dapat mengeksplorasi dan mengekstraksi sumber daya maritimnya adalah garis merah.[IT/r]