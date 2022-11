Analisis Menteri Intelijen tentang Perang Hibrida terhadap Iran

Islam Times – Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib dalam sebuah wawancara menyajikan analisis rinci tentang perang hibrida yang dilakukan musuh terhadap Iran.

Perang hibrida adalah sebuah teori strategi militer, yang mula-mula dicetuskan oleh Frank Hoffman. Perang ini merupakan perang politik dan perpaduan antara perang konvensional, perang ireguler dan perang siber dengan metode-metode berpengaruh lainnya, seperti berita palsu, diplomasi, hukum dan intervensi pemilihan umum luar negeri.Dari awal kerusuhan baru-baru ini di Iran, Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei telah merujuk pada fakta bahwa musuh telah berencana selama berbulan-bulan untuk menciptakan kerusuhan dan kerusuhan di Iran.Dalam keterangannya di Akademi Perwira dan Polisi Imam Hassan al-Mujtaba pada 3 Oktober dan juga dalam pertemuan dengan sejumlah siswa pada 2 November, Sayyid Ali Khamenei meminta masyarakat merujuk pada pernyataan Kementerian Intelijen dan Organisasi Intelijen Pengawal Revolusi agar lebih memahami rencana utama musuh dalam kerusuhan baru-baru ini.Tasnim News melaporkan wawancara situs Khamenei.ir dengan Menteri Intelijen Esmaeil Khatib sebagai berikut:: Dalam pernyataannya baru-baru ini di Akademi Pelatihan Perwira dan Polisi Imam Hassan al-Mujtaba (saw), Pemimpin Revolusi menyatakan, “Sejak lama, musuh telah merencanakan untuk menciptakan ketidakamanan dan kerusuhan di negara ini. di awal bulan Mehr (akhir September) tahun ini.” Pernyataan ini [tentu saja] didasarkan pada serangkaian tanda dan bukti. Bukti apa dari sebelumnya yang menjadi dasar proposisi ini? Dan apa prediksi Kementerian Intelijen tentang situasi yang akan muncul musim gugur ini?: Kami telah menerima banyak laporan tentang perwira intelijen yang melakukan kontak dengan berbagai kelompok kontra-revolusioner, sejumlah pengkhianat di dalam negeri, serikat pekerja ilegal, bahkan beberapa program pelatihan yang dilakukan dengan kedok wisata untuk turis, sipil dan pelatihan hukum yang diberikan kepada orang Iran di luar negeri. Kami tahu tentang hal-hal yang diminta agen dan tentara bayaran dalam pertemuan dan sesi pelatihan ini.Kaum kontra-revolusioner dan dinas intelijen musuh tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan krisis atau kekacauan yang meluas. Mereka biasanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Oleh karena itu, diperkirakan mereka akan mengambil langkah-langkah tertentu pada akhir September.Sayangnya, seorang gadis dari negara kita meninggal. Masalah itu segera diselidiki. Pemimpin [Ayatullah Khamenei] mengungkapkan kesedihannya, dan presiden dan pejabat lainnya mengeluarkan perintah untuk penyelidikan. Musuh pasti tidak marah terkait kematian gadis ini atau warga negara lainnya dalam hal ini. Sebaliknya, mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk memulai operasi mereka dan menunjukkan permusuhan mereka.Dalam beberapa hari pertama, sebagian masyarakat kesal dengan kejadian ini dan ingin berbagai aspek masalah ini ditangani dan diklarifikasi. Karena perasaan dan emosi mereka, mereka menyuarakan keprihatinan dan keberatan mereka. Pihak berwenang mendengarkan mereka dan menindaklanjuti masalah ini dengan lebih serius sehingga masalah ini menjadi benar-benar jelas. Namun, perkembangan dan tindakan selanjutnya mengungkapkan bahwa informasi intelijen yang kami miliki dan penilaian yang kami lakukan sebelumnya tentang upaya agen mata-mata untuk mengaktifkan jaringan kerusuhan di dalam negeri adalah benar.AS selalu berusaha untuk menggulingkan Republik Islam Iran, baik selama kemenangan Revolusi Islam dan setelahnya. Ini bukan hal yang perlu dianalisis atau dibuktikan. Bukti sejarah 43 tahun terakhir bersamaan dengan pengakuan pejabat AS mengenai konspirasi mereka melawan Republik Islam Iran sudah cukup untuk membuktikan fakta ini. Sejumlah besar bukti sejarah yang menunjukkan permusuhan AS terhadap Republik Islam Iran, serta dokumen-dokumen yang dipublikasikan secara luas tentang rencana Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran, merupakan indikasi permusuhan AS. Beberapa kalangan secara sadar dan dengan niat jahat, dan kalangan lain tanpa sadar, telah berbicara tentang adanya ilusi konspirasi. Tapi dengan semua bukti, dokumen, dan pengakuan yang jelas dari pejabat Amerika, ini sebenarnya fakta yang tak terbantahkan. Proposisi ini telah diulang berkali-kali dalam tulisan dan pernyataan para ahli strategi Amerika bahwa Republik Islam Iran, sebagai model demokrasi religius-Islam, memiliki potensi besar untuk membangunkan negara-negara Muslim dan memobilisasi mereka melawan Barat, dan model ini harus gagal. Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada kata-kata dan tulisan Graham Fuller. Sebagai anggota CIA, dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di negara-negara di Timur Tengah, dan dia mengklaim bahwa dia mengenal Iran.: Menurut pernyataan Pemimpin Revolusi [Ayatullah Khamenei], AS, Inggris, dan Arab Saudi memainkan peran yang jelas dalam memicu kerusuhan baru-baru ini di negara itu. Rencana apa yang dimiliki badan keamanan dan Kementerian Intelijen untuk mengimbangi upaya yang dilakukan untuk mengganggu keamanan ini?: Biasanya ada beberapa lapisan perantara antara elemen di lapangan dan petugas intelijen dari badan mata-mata asing. Tetapi karena musuh bertindak tergesa-gesa, kami dapat menghubungi petugas intelijen asing secara langsung sebelum kerusuhan dimulai dan menangkap beberapa dari mereka. Agen intelijen asing DGSE Prancis berusaha menghubungi dan melatih pusat serikat pekerja ilegal untuk menciptakan gerakan protes dan kerusuhan. Semua pertemuan, panggilan, dan komunikasi mereka telah didokumentasikan dan mata-mata ini akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka.Musuh menggunakan “perang hibrida” dalam kerusuhan baru-baru ini. Beberapa pilar dan platform terpenting yang digunakan dalam perang hibrida adalah internet dan media sosial asing, terutama yang berasal dari Amerika. Jaringan ini memainkan peran penting sebagai inti dari perang hibrida.Tidak diragukan lagi, operasi pengaruh terbesar yang dilakukan pada suatu negara untuk mengacaukannya dan menciptakan kerusuhan di dalamnya berdasarkan model perang hibrida sebagai faktor pendorong perang kognitif, adalah yang dimulai beberapa bulan sebelum kerusuhan baru-baru ini, selama kerusuhan, dan sekarang, dalam periode ini setelah kerusuhan. Ini diprakarsai oleh – dalam pernyataan Imam Khamenei – rezim mafia Amerika Serikat dan sekutunya, seperti (pemerintah) Inggris yang jahat, rezim Zionis pembunuh anak-anak, dan sapi perah Saudi.Dalam organisasi dan implementasinya, peran rezim Zionis semakin terlihat. Dalam hal propaganda, peran Inggris lebih jelas. Dalam pengeluaran yang dilakukan, peran Arab Saudi terlihat jelas. Semua dukungan keuangan yang diberikan untuk pertunjukan yang merosot di Berlin di mana para monarki, MKO, separatis, dan kelompok-kelompok yang mengalami disorientasi seksual berkumpul, adalah dengan mengorbankan rezim Arab Saudi yang primitif. Mereka membayar untuk propaganda, persiapan, liputan audio dan video, penyewaan peralatan canggih untuk videografi udara pertemuan, fasilitas untuk sejumlah besar jurnalis yang hadir, dan untuk distribusi makanan, dll. Kami memiliki bukti untuk klaim ini.: Ceritakan tentang jaringan untuk melaksanakan program ini di dalam negeri. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam jaringan ini dan siapa pemimpin mereka? Bagaimana mereka membentuk jaringan dan merekrut agen mereka? Sejauh mana badan keamanan memiliki kendali atas jaringan ini dan aktivitasnya?: Jaringan ini biasanya memiliki direktur atau seseorang yang memberi perintah, seorang pendukung keuangan, dan sejumlah agen yang menjalankan perintah. Para direktur jaringan ini termasuk AS, Inggris, dan rezim Zionis, yang mencoba untuk terlibat dalam perang kognitif melawan bangsa Iran menggunakan media dan dunia maya. Ini karena mereka tidak memiliki akses langsung ke rakyat Iran dan mereka tidak dapat secara langsung mempengaruhi mereka. Sayangnya, dukungan keuangan utama untuk jaringan ini disediakan oleh Arab Saudi. Sementara itu, perhatian khusus perlu diberikan pada peran media London-Saudi berbahasa Persia, yang kami beri label "non-media". Mereka mulai memandu operasi. Kami memiliki informasi bahwa agen mata-mata musuh memberi mereka berita dan gambar di tempat, dan jaringan ini memandu para perusuh. Dalam pendekatan ini, peran trio London-Saudi-Amerika (BBC Persia, Saudi International, dan Manoto) lebih dominan daripada yang lain.Terlepas dari aspek keamanan, jika kita mempertimbangkan isu-isu media dan propaganda, ada koordinasi yang aneh antara media asing Persia dan non-Persia dalam meliput kerusuhan ini. Apakah Kementerian Intelijen memiliki pengetahuan dan informasi mengenai orang atau kelompok di balik layar yang mengoordinasikan media dan media propaganda? Kadang-kadang mereka juga membawa tokoh budaya dan media asing ke garis depan untuk masalah ini.Kerusuhan ini lebih banyak terjadi di media dan dunia maya daripada menjadi simbol protes publik atau terjadinya masalah di jalanan. Itulah sebabnya kami menyebutnya “operasi pengaruh terbesar.” Seperti yang saya katakan dalam jawaban saya atas pertanyaan sebelumnya, peran yang dimainkan oleh satelit dan media sosial lebih besar dari sebelumnya dan jauh dari standar media umum.Selain kontrol jaringan satelit oleh badan-badan intelijen, ada banyak laporan tentang kegiatan berbagai kelompok kontra-revolusioner di media, yang melakukan kegiatan mereka di bawah arahan badan-badan intelijen yang bermusuhan. Memanfaatkan pola pemberontakan di media sosial, menyusup ke serikat pekerja dan kelas sosial, dan mempengaruhi selebriti adalah bagian dari rencana musuh dalam mengarahkan media.Tingkat campur tangan badan-badan intelijen sedemikian rupa sehingga, selain mengubah cara kerja perangkat lunak media sosial yang biasa, mereka tidak hanya mengganggu tingkat publikasi dan arus informasi yang bebas, mereka juga menghambat kegiatan-kegiatan elemen non-blok dengan ancaman dan tekanan. Rencana apa yang dimiliki badan keamanan dan Kementerian Intelijen untuk mengimbangi upaya yang dilakukan untuk mengganggu keamanan ini?: Kami menghadapi sejumlah pemain. Kami tahu di mana posisi rezim Zionis. Rezim itu telah melakukan beberapa aktivitas permusuhan sejauh ini (yang telah mereka nyatakan dengan lantang) dan telah menerima beberapa tanggapan keras sebagai balasannya (yang telah mereka tutupi sebanyak mungkin). Mereka akan terus menerima hal yang sama mulai sekarang.Adapun rezim AS, di samping semua permusuhan, kerusakan, dan pukulan langsung dan tidak langsung yang diberikannya pada Iran, rezim teroris ini adalah pembunuh resmi pemimpin besar Perlawanan, Letnan Jenderal Haj Qassem Soleimani yang Martir. Posisi AS telah menurun dalam menghadapi Iran yang kuat. Saya katakan dengan pasti dan tegas bahwa Amerika Serikat tidak mampu melakukan perang militerlangsung dengan kita. Oleh karena itu, ia bergabung dengan kelompok teroris dan secara resmi melakukan pembunuhan (dan tentu saja menerima tanggapan militer yang menghancurkan, jelas, pantas, sebagai balasannya) atau ia pergi ke belakang layar dan terlibat dalam perang hibrida, perang lunak, dan mulai memprovokasi orang lain. Amerika selalu menerima tanggapan dalam kasus ini dan akan terus menerima hal yang sama.Adapun Inggris, kasus mereka sebagai negara yang mengambil pendekatan rubah tua cerdik yang tidak pernah berhenti membuat onar melawan Republik Islam Iran cukup berbeda. Saat ini, media di Inggris sedang berusaha membuat dan menyebarkan kerusuhan di Iran. Baik di masa lalu maupun di masa sekarang, outlet media mereka telah melangkah jauh mengarahkan kerusuhan dan berusaha untuk mengatur gerakan jahat dan tindakan terorisme di dalam negeri. Inilah tindakan yang telah diambil Inggris.Di masa lalu, Iran telah berulang kali menjadi pencegahan aksi terorisme terhadap negara-negara Eropa. Namun, Inggris dan sejumlah negara Eropa tidak menghentikan permusuhan mereka terhadap Republik Islam Iran. Tanpa ragu, tidak seperti Inggris, kami tidak akan pernah mendukung aksi terorisme dan penciptaan ketidakamanan di negara lain. Namun, kami juga tidak memiliki kewajiban untuk mencegah ketidakamanan di negara-negara ini. Oleh karena itu, Inggris akan membayar tindakan yang telah diambilnya untuk mencoba membuat negara besar Iran tidak aman.Sayangnya, pemerintah Inggris, yang mengoperasikan stasiun satelit BBC dan Iran International dalam kerangka medianya, telah mengambil peran teroris hari ini. Dan ini berarti mereka melanggar garis merah keamanan Republik Islam Iran. Saya ingin menyatakan di sini bahwa jaringan satelit Iran Internasional diakui oleh Badan Keamanan Iran sebagai organisasi teroris. Operasi dan afiliasinya akan dikejar oleh Kementerian Intelijen. Dan mulai sekarang, segala bentuk hubungan dengan organisasi teroris ini akan dianggap sama saja dengan melakukan terorisme dan ancaman terhadap keamanan nasional Republik Islam Iran.Adapun kasus Arab Saudi, saya ingin menyatakan bahwa nasib kita dan nasib negara-negara lain di kawasan ini terikat bersama karena situasi kita sebagai negara tetangga. Dalam panddangan Iran, setiap ketidakstabilan di negara-negara di kawasan itu menular, dan segala jenis ketidakstabilan di Iran juga dapat menyebar ke negara-negara lain di kawasan itu. Negara-negara yang jauh membuat kawasan ini tidak stabil. Batu yang dilemparkan ke Iran yang kuat oleh negara-negara yang duduk di rumah kaca (rapuh) tidak lain berarti bahwa mereka melintasi batas rasionalitas [dan masuk] ke dalam gelapnya kebodohan.Skema yang mereka rancang untuk ketidakamanan di negara itu [Iran] jelas lebih luas daripada yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, sebagian besar program ini digagalkan oleh organisasi keamanan.: Tolong beri tahu kami sedikit tentang dana lain yang telah disiapkan untuk meningkatkan ketidakamanan di negara ini dan juga sejauh mana kontrol yang dimiliki organisasi keamanan atas hal ini.Jika kita ingin berbicara tentang tujuan utama musuh utama kita, kita dapat mengatakan bahwa musuh jelas mengejar “proyek penghancuran” Iran, sesuai dengan model yang mereka terapkan di Suriah, Irak, Libya, Afghanistan dan Yaman. Tapi mereka belum mampu melaksanakan ini, dan mereka tidak akan pernah bisa menerapkan rencana seperti itu di “Iran kuat” kita untuk “pohon kokoh Revolusi Islam.” Setidaknya sejak awal tahun ini, musuh telah melakukan upaya ekstensif untuk menciptakan ketidakamanan di negara ini pada waktu yang berbeda. Serangan terhadap banyak tim teroris di perbatasan negara atau di seberang perbatasan, serta netralisasi upaya pengeboman di salah satu perusahaan penerbangan Isfahan adalah contoh nyata dari hal ini. Selama kerusuhan, menurut statistik terbaru, hampir 100 orang yang berafiliasi dengan MEK (organisasi teroris Mojahedin-e-Khalq) dan lebih dari 150 orang yang berafiliasi dengan Kurdi dan kelompok teroris lainnya telah ditangkap.[IT/AR]