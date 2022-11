Jenderal AS Menjanjikan Bantuan Militer ke Taiwan

IslamTimes - Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley mengatakan Pentagon akan mendukung militer Taiwan dengan senjata dan pelatihan, memperingatkan terhadap serangan China di pulau itu sambil menuduh Beijing mencari “superioritas militer global.”

Konflik dengan AS akan menjadi “pilihan yang sangat buruk” bagi Beijing, kata pejabat tertinggi AmerikaBerbicara di sebuah acara yang diadakan oleh Economic Club of New York pada hari Rabu (9/11), jenderal Amerika itu menekankan bahwa Washington akan terus memperkuat kerja sama keamanan dengan Taipei, meskipun ada penolakan keras dari Beijing, yang menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatan China.“AS berkomitmen melalui Undang-Undang Hubungan Taiwan, dan Presiden [Joe] Biden telah mengatakan dalam banyak kesempatan baru-baru ini bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung Taiwan,” kata Milley, merujuk pada undang-undang AS yang menguraikan hubungan dengan Taipei. “Kami akan mendukung mereka secara militer” dan “mencoba membantu melatih dan memperlengkapi mereka.”Milley melanjutkan dengan mengklaim bahwa sementara tidak ada indikasi Beijing akan menyerang pulau itu dalam waktu dekat, Presiden China Xi Jinping sekarang “mengevaluasi situasi dan menghitung ulang apa yang mungkin mereka lakukan,” mencatat bahwa serangan melintasi Selat Taiwan akan “benar-benar sulit."“Ini sangat sulit. Dan saya pikir mereka mulai menyadari itu,” lanjutnya, menambahkan bahwa persiapan untuk serangan dan benar-benar melakukan satu adalah “dua hal yang berbeda.”Tahun lalu, pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen mengklaim bahwa prajurit AS sudah melatih pasukan di pulau itu, tetapi menolak untuk merinci berapa banyak orang Amerika yang dikerahkan, hanya mengatakan itu "tidak sebanyak yang diperkirakan orang." Kepala Pasukan Khusus AS, Christopher Maier, menyarankan agar Pentagon mengirim penasihat untuk menginstruksikan tentara Taiwan tentang cara mengusir “pendaratan amfibi” pada Mei 2021. Tidak jelas apakah proposal itu pernah diambil.Milley menekankan poin pembicaraan utama yang berulang kali digaungkan oleh para pejabat di Washington, bersikeras bahwa Beijing adalah pesaing utama Amerika dan masalah keamanan. Dia mengatakan negara itu sedang mencari keunggulan militer regional – dan akhirnya global –, dengan alasan ingin mencapai yang terakhir sebelum tahun 2050.“Kami baik-baik saja dengan persaingan – tidak masalah,” kata Milley. “Tetapi jika China menginginkan konflik, maka itu akan menjadi pilihan yang sangat buruk bagi China.”Pejabat AS semakin memperlakukan pulau itu sebagai negara berdaulat yang bertentangan dengan kebijakan Satu-China, yang diakui secara resmi oleh Washington. Presiden Biden bahkan berjanji pada beberapa kesempatan bahwa militer AS akan membantu mengusir invasi China, tetapi para pembantu Gedung Putih selalu mengulangi pernyataan ini.Selama laporannya di Kongres Partai Komunis China bulan lalu, Presiden China Xi Jinping menyoroti risiko konflik bersenjata atas Taiwan. Dia menegaskan kembali bahwa tujuan utama Beijing adalah reunifikasi damai, tetapi memperingatkan bahwa Beijing berhak menggunakan kekuatan militer untuk mencegah upaya apa pun oleh pemerintah Taiwan untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Pekan lalu, dia memerintahkan militer negara itu untuk memastikan siap menanggapi ancaman keamanan yang muncul dari era baru pergolakan global.[IT/r]