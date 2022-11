Vatikan Digugat Pejabat yang Dipecat 

IslamTimes - Libero Milone, mantan kepala auditor Vatikan, telah menggugat Sekretariat dan auditor jenderal Negara Gereja saat ini, mengklaim Gereja telah membuka kembali penyelidikan kriminal tak berdasar terhadapnya untuk membungkamnya setelah mengabaikan laporannya tentang penyimpangan pejabat.

Mantan kepala auditor Gereja Katolik mengatakan dia dipecat karena mencoba mengungkap korupsi institusionalMilone dan rekan auditor Ferruccio Panicco mengklaim Vatikan secara tidak adil mengakhiri kontrak mereka, merusak reputasi profesional mereka, dan menjadikan mereka persona non grata di Italia. Mereka menuntut ganti rugi €9 juta ($9,2 juta).Mantan auditor itu mengatakan kepada New York Times bahwa dia ditekan untuk mengundurkan diri pada tahun 2017 setelah dia dituduh menyalahgunakan sumber daya Gereja untuk memata-matai para kardinal top dan diancam dengan penjara. Sementara dia mengatakan dia mengajukan banyak laporan ketidakwajaran keuangan di antara para kardinal dan pejabat Vatikan lainnya, jaksa "tidak pernah bertindak." Paus Fransiskus diduga beralih dari meminta presentasi pribadi dari temuan yang memberatkan menjadi menutup Milone, bahkan menyerangnya di depan umum.“Saya menemukan hal-hal yang ingin disembunyikan seseorang,” kata Milone kepada wartawan pekan lalu setelah mengajukan gugatannya, menjelaskan bahwa meskipun dia tidak berusaha untuk “menemukan kardinal yang memasukkan uang ke dalam saku mereka,” dia telah menemukan hal itu, semuanya di jalannya tugas resminya.Sementara Milone menolak menyebutkan nama-nama di luar pengadilan, dia menggambarkan eselon atas Gereja sebagai “sarang ular beludak,” dengan para kardinal mengantongi ratusan ribu dolar dalam keuangan Gereja, “secara tidak sengaja” menyetorkan sejumlah besar uang ke rekening pribadi daripada rekening Gereja, dan menyimpan tas belanja penuh uang di kantor mereka.Seorang pejabat yang dia sebutkan namanya, Kardinal Giovanni Angelo Becciu, saat ini diadili karena penggelapan, penyalahgunaan jabatan, dan penipuan Gereja. Milone mengatakan kepada Times bahwa dia yakin Becciu berada di balik pemecatannya, menuduh pejabat tersebut menanamkan bukti yang kemudian digunakan untuk melawannya.Pada tahun 2018, Vatikan secara resmi menyatakan tidak ada investigasi atau penghakiman kriminal yang tertunda terhadap Milone, meskipun dia mengklaim dia diberitahu pada tahun 2019 bahwa Paus Fransiskus telah menutup kasusnya. Ketika dia secara resmi meminta untuk melihat bukti dari penyelidikan, dia dilaporkan diberitahu bahwa dia tidak berhak untuk itu. Awal tahun ini, segel itu akhirnya dicabut dan Vatikan membuka kembali penyelidikan tersebut. Seorang juru bicara mengkonfirmasi kepada New York Times pada hari Kamis bahwa ada file terbuka di Milone untuk penggelapan, dibuka sejak musim semi.Milone bersikeras dia tidak bersalah atas semua tuduhan, dengan mengklaim "kami tidak pernah memata-matai, kami telah jujur, kami melakukan apa yang harus kami lakukan, tetapi sayangnya apa yang harus kami lakukan sangat memalukan."[IT/r]