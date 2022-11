Voting PBB untuk Membawa Pendudukan "Israel" atas Palestina ke Pengadilan Internasional Den Haag

IslamTimes - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan suara 98-17 untuk meminta pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional tentang ilegalitas pendudukan entitas Zionis “Israel” atas wilayah Palestina dengan alasan bahwa hal itu dapat dianggap sebagai aneksasi de facto.

Resolusi ini secara khusus meminta pendapat ICJ tentang status al-Quds [Yerusalem]. Kota ini adalah salah satu titik perselisihan yang paling bergejolak dan kontroversial antara Zionis “Israel” dan Palestina.Entitas Zionis "Israel", Amerika Serikat, Kanada, dan Australia termasuk di antara mereka yang menentang rujukan ICJ ketika Komite Keempat UNGA mengadakan pemungutan suara pendahuluan pada hari Jumat (11/11) di New York.Masalah ini sekarang pindah ke pleno UNGA untuk persetujuan akhir.“Tidak ada otoritas yang dapat menyatakan bahwa bangsa Yahudi adalah penjajah di tanah airnya,” duta besar entitas Zionis “Israel” untuk PBB Gilad Erdan mentweet menantang setelah pemungutan suara.Erdan menulis bahwa dia telah memperingatkan negara-negara PBB bahwa seruan kepada ICJ di Den Haag adalah “paku terakhir di peti mati” dari rekonsiliasi Zionis “Israel”-Palestina. "Tindakan sepihak" seperti banding ICJ "akan ditanggapi dengan tindakan sepihak."Yang menjadi masalah adalah pertanyaan apakah setelah 56 tahun, penguasaan entitas Zionis “Israel” di wilayah yang direbutnya dari Yordania, Mesir dan Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 yang defensif, dapat dianggap sama dengan pencaplokan de facto dan dengan demikian ilegal menurut hukum internasional.Komunitas internasional tidak mengakui “kedaulatan” Zionis “Israel” di al-Quds [Yerusalem] dan hanya AS yang menerima pencaplokan entitas atas Golan.Entitas Zionis “Israel” menarik diri dari Gaza, tetapi komunitas internasional masih berpendapat bahwa mereka berada di bawah pendudukan Zionis “Israel” karena kontrol Pasukan Pendudukan Zionis “Israel” [IOF] atas sebagian besar perbatasannya.Pendapat ICJ tentang masalah ini tidak mengikat, tetapi akan membantu mengkodifikasikan ke dalam hukum internasional desakan Palestina bahwa semua wilayah pra-1967 itu, harus berada dalam batas-batas akhir negara masa depannya.Pada pertemuan hari Jumat, AS dan entitas Zionis "Israel" menuduh bahwa resolusi tersebut merupakan upaya untuk memotong resolusi yang dinegosiasikan untuk konflik dengan Palestina dan dengan demikian bertentangan dengan resolusi PBB di masa lalu termasuk di Dewan Keamanan yang menyerukan pembicaraan semacam itu.“Palestina telah menolak setiap inisiatif perdamaian, dan sekarang mereka melibatkan badan eksternal dengan alasan bahwa konflik belum diselesaikan tetapi satu-satunya alasan mengapa hal itu belum diselesaikan adalah karena penolakan mereka,” kata Erdan. "Mereka mengaku siap untuk berunding, tetapi yang tidak mereka sebutkan adalah bahwa mereka hanya siap jika mereka dijamin 100 persen dari tuntutan mereka bahkan sebelum mereka duduk di meja perundingan," jelas Erdan.“Mengeksploitasi organ PBB dengan mendaftarkan mayoritas anti-Zionis ‘Israel’ yang dipolitisasi PBB untuk tujuan memaksakan tuntutan Anda alih-alih bernegosiasi, jelas merupakan langkah sepihak,” tambahnya.Perwakilan Amerika Serikat Andrew Weinstein mengatakan bahwa "kegagalan" dalam resolusi semacam itu "untuk mengakui sejarah bersama dari Haram al-Sharif [Temple Mount], sebuah situs suci bagi orang Yahudi dan Muslim, mungkin merupakan demonstrasi paling jelas yang dimaksudkan untuk itu, hanya untuk merendahkan Zionis 'Israel', bukan untuk membantu mencapai perdamaian."Setelah pemungutan suara, Duta Besar Otoritas Palestina Riyad Mansour berterima kasih kepada semua negara yang mendukung dan mendukung resolusi tersebut."Tidak ada yang membenarkan berdiri dengan aneksasi dan pendudukan Zionis 'Israel'," kata Mansour, mencatat bahwa tindakan ini bertentangan dengan Piagam PBB."Pendudukan ini harus diakhiri," kata Mansour.Permintaan opini penasehat ICJ, diajukan untuk pertama kalinya tahun ini, ditempelkan ke resolusi tahunan yang sudah ada sebelumnya yang disebut "praktik Zionis 'Israel' yang mempengaruhi hak asasi manusia rakyat Palestina."Teks resolusi dibacakan oleh Namibia dan Kuba.Sejumlah negara keberatan dengan dimasukkannya resolusi ICJ dalam teks yang sudah ada daripada sebagai item yang berdiri sendiri, mencatat bahwa masalah tersebut telah didorong dengan cepat dengan sedikit waktu untuk ditinjau.Resolusi tersebut meminta ICJ untuk memberi nasihat tentang "konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran yang sedang berlangsung oleh Zionis Israel atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dari pendudukan yang berkepanjangan, penyelesaian dan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967."Ini termasuk, resolusi tersebut menyatakan, "langkah-langkah yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem dan dari adopsi undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait."Selain itu, resolusi tersebut meminta ICJ untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dan praktik Israel "mempengaruhi status hukum pendudukan" dan apa "konsekuensi hukum yang timbul bagi semua negara PBB dari status ini."Di antara negara-negara yang menentang teks tersebut adalah Austria, Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Jerman, Guatemala, Hongaria, Italia, Liberia, Lituania, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, dan Palau.Banyak negara Eropa abstain termasuk Bulgaria, Kroasia, Siprus, Denmark, Finlandia, Prancis, Yunani, Latvia, Lichtenstein, Belanda, Norwegia, Rumania, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris.Ukraina, Irlandia dan Polandia termasuk di antara negara-negara yang mendukung rujukan ICJ.Ini adalah rujukan ICJ yang kedua. Pada tahun 2004 ICJ mengeluarkan pendapat penasehat terhadap penghalang keamanan entitas Zionis “Israel”, menjelaskan bahwa pembangunannya di timur al-Quds [Yerusalem] dan Tepi Barat adalah ilegal.[IT/r]